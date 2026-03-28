Máxima tensión: Trump alista a sus reservistas e Irán promete atacar universidades de Israel y EEUU

La escalada bélica se intensifica con el alistamiento de miles de reservistas de EEUU y la amenaza de Irán de atacar universidades aliadas en la región.

El teniente general Leonard F. Anderson IV, comandante de la Reserva de las Fuerzas de Infantería de Marina de EEUU, le informó a los reservistas de esa fuerza que deben prepararse para una movilización masiva. Esta orden se suma al anterior alistamiento de marines que están próximos en zona para ingresar al área del conflicto de Medio Oriente.

Más de 3 mil marines son trasladados en un buque de asalto anfibio de los Estados Unidos hacia Medio Oriente. Se trata del USS Tripoli, un miniportaaviones con más de 3.000 reservistas listos para desembarcar. Lo confirmó el Comando Central estadounidense, aunque -por obvias razones de estrategia militar- no reveló el dato más codiciado: la ubicación exacta de la embarcación.

Este movimiento se suma al comunicado que se conoció del teniente general Anderson que convocó a todos los reservistas del ejército de los EEUU a que estén listos para participar de una movilización masiva, lo cual hace pensar que en las próximas horas se podría incrementar el número de marines en la zona del conflicto para que la guerra ingrese en una nueva fase terrestre.

Anderson En tanto, Irán se prepara para resistir y advirtió sobre una nueva escalada en los objetivos a atacar en la guerra. La Guardia Revolucionaria iraní señaló la madrugada de este domingo a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio como objetivos militares y pidió su evacuación como respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria aseguró que "todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas".