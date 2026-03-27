En el límite con Mendoza, un pueblo de San Luis enamora con su alma ferroviaria

Navia tiene esa clase de historia que todavía se puede leer en su trazado, en su ritmo y en su vínculo con la llanura. En el sur de San Luis , muy cerca del río Desaguadero y del límite con Mendoza , este pueblo conserva una identidad forjada entre rieles, campo y trabajo rural.

La localidad nació en un punto donde el ferrocarril cambió para siempre la lógica del territorio. Antes de convertirse en pueblo, el paraje era conocido como Plumerito, nombre que también llevaba la estación ferroviaria que empezó a darle movimiento a una zona hasta entonces más aislada.

El impulso decisivo llegó con la expansión del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. La inauguración de la estación, en el ramal que unía Rufino con Monte Comán, transformó a Navia en un punto estratégico para el transporte y para la producción, en un tiempo en que el tren marcaba el pulso del crecimiento regional .

La fundación formal del pueblo llegó el 23 de marzo de 1912, cuando Rafael Calzada decidió establecer una nueva localidad en el cruce del ferrocarril con el antiguo camino que conectaba San Luis con La Pampa Central. Esa decisión buscó convertir a Navia en un polo de desarrollo en medio de una geografía amplia, abierta y profundamente ligada al trabajo de la tierra.

Las calles amplias y el trazado de este pueblo todavía reflejan el proyecto con el que fue fundada a comienzos del siglo XX.

Uno de los rasgos más llamativos de Navia es que fue pensada con una planificación urbana poco común para la época. El diseño incluyó manzanas amplias, calles generosas, avenidas anchas y dos plazas de grandes dimensiones, además de terrenos reservados para escuelas, templos, oficinas públicas y espacios productivos.

Ese perfil ordenado y progresista quedó unido desde el inicio a una idea de comunidad. Las tierras donadas para instituciones y servicios mostraban que Navia no había sido imaginada como una simple estación de paso, sino como un pueblo con vocación de permanencia y crecimiento.

Más de un siglo después, Navia sigue conservando muchas de sus marcas originales. Las celebraciones patronales, los encuentros familiares y la cercanía con el campo sostienen una vida cotidiana donde la tradición no aparece como un recuerdo congelado, sino como parte activa de la identidad local.

En esa mezcla de historia ferroviaria, paisaje puntano y memoria rural, Navia encuentra su carácter. No es un pueblo del interior que haya quedado detenido, sino un rincón donde todavía se percibe con claridad el sueño de aquellos primeros años, cuando los rieles, el campo y la voluntad de crecer empezaron a escribir su historia.