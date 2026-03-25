El pueblo de San Luis para relajar en Semana Santa y hacer turismo cultural

El destino de San Luis que combina naturaleza pura e historia colonial esta Semana Santa. Está a 50 kilómetros de la capital puntana.

El Trapiche convence. Sus calles combinan la naturaleza y la historia de un pueblo de fines del siglo XVIII, donde existió el primer molino o trapiche utilizado para pulverizar el mineral aurífero extraído de la zona. Está a 50 kilómetros de la ciudad de San Luis, tiene río propio y esta Semana Santa, con feriado extendido hasta el 5 de abril, es el pueblo perfecto para visitar.

Qué hacer en El Trapiche esta Semana Santa: el pueblo que tiene todo sin el ruido del turismo masivo El Trapiche invita a la realización de diferentes alternativas recreativas en pleno contacto con la naturaleza: ecoturismo, turismo de aventura, turismo arqueológico, pesca, trekking y cabalgatas. El río Trapiche atraviesa el pueblo y sus aguas tienen propiedades potables y medicinales reconocidas. Caminar sus orillas es una de las actividades más elegidas por las familias que llegan estos días.

san luis 3 El río Trapiche está colmado de arboledas. En sus senderos es posible avistar zorros grises, cóndores y diversas aves serranas. Entre la noche del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo los visitantes podrán realizar el tradicional recorrido de las 7 iglesias, con paradas que van desde El Trapiche hasta Paso del Rey.