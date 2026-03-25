El pueblo de San Luis para relajar en Semana Santa y hacer turismo cultural
El destino de San Luis que combina naturaleza pura e historia colonial esta Semana Santa. Está a 50 kilómetros de la capital puntana.
El Trapiche convence. Sus calles combinan la naturaleza y la historia de un pueblo de fines del siglo XVIII, donde existió el primer molino o trapiche utilizado para pulverizar el mineral aurífero extraído de la zona. Está a 50 kilómetros de la ciudad de San Luis, tiene río propio y esta Semana Santa, con feriado extendido hasta el 5 de abril, es el pueblo perfecto para visitar.
Qué hacer en El Trapiche esta Semana Santa: el pueblo que tiene todo sin el ruido del turismo masivo
El Trapiche invita a la realización de diferentes alternativas recreativas en pleno contacto con la naturaleza: ecoturismo, turismo de aventura, turismo arqueológico, pesca, trekking y cabalgatas. El río Trapiche atraviesa el pueblo y sus aguas tienen propiedades potables y medicinales reconocidas. Caminar sus orillas es una de las actividades más elegidas por las familias que llegan estos días.
El río Trapiche está colmado de arboledas. En sus senderos es posible avistar zorros grises, cóndores y diversas aves serranas. Entre la noche del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo los visitantes podrán realizar el tradicional recorrido de las 7 iglesias, con paradas que van desde El Trapiche hasta Paso del Rey.