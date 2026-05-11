Mezcla recomendada: esto sucederá al hervir jengibre, canela y cáscara de limón

No es necesario gastar una fortuna en productos químicos para mantener los ambientes con un olor agradable. Existe una solución que está en la cocina. Se puede preparar un aromatizante con cáscaras de limón , canela y jengibre . Una alternativa natural.

A diferencia de los desodorantes de ambientes industriales , este método casero ofrece beneficios que van mucho más allá del ahorro. Al no tener químicos sintéticos ni gases propelentes, su fragancia es segura para personas alérgicas, niños pequeños, adultos mayores y mascotas.

Además, permite darle una segunda vida a las cáscaras de limón que habitualmente terminan en la basura después de cocinar o preparar un jugo. El vapor que desprende esta mezcla es ideal para desprender los olores fuertes de la cocina o refrescar lugares cerrados como el baño, dejando una sensación de limpieza profunda.

El éxito de esta combinación reside en sus ingredientes. El limón aporta una base cítrica, vibrante y con aroma a limpio. Mientras que la canela suma calidez, confort y un toque dulce de hogar. Y por su parte, el jengibre aporta una nota picante, intensa y con energía.

Paso a paso

3 a 4 tazas de agua.

la cáscara de 1 limón.

una ramita de canela.

3 o 4 rodajas de jengibre fresco.

Colocar todos los ingredientes en una olla pequeña y llevarla al fuego. Una vez que rompa a hervir, bajar la temperatura para que el vapor comience a esparcirse lentamente por toda la casa. Se puede regular la fuerza del aroma sumando más ingredientes o dejándolo hervir por más tiempo.

Es importante vigilar la olla mientras esté al fuego para evitar que el agua se consuma por completo. Para prolongar el efecto durante más tiempo, simplemente se van agregando tazas de agua tibia a medida que se evaporan.