La inflación ya no es lo que más preocupa a los argentinos, según una encuesta

Una encuesta de la Universidad de San Andrés revela que la inflación ya no es lo que más preocupa a los argentinos: esto la superó.

Qué dice la encuesta y qué grupos sienten más el golpe El estudio muestra un aumento en la preocupación por la falta de trabajo (+6 puntos porcentuales) y la inflación (+5 puntos) en comparación con la última medición de noviembre de 2025. Estos problemas son identificados de manera transversal por todos los sectores de la población, reflejando un consenso sobre las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país.

encuesta 4 En términos de percepción temporal, el 56% de los encuestados considera que la situación del país ha empeorado en el último año, mientras que el 46% cree que el panorama será aún más sombrío en los próximos 12 meses. Sin embargo, los votantes oficialistas mantienen expectativas de mejora, en contraste con los opositores, quienes proyectan un futuro más negativo.

encuesta 5 Imagen del Presidente En cuanto a la imagen del presidente Javier Milei, la encuesta revela una aprobación del 38%, mientras que la desaprobación alcanza el 59%, con un aumento de 7 puntos porcentuales desde la última medición. Aunque la aprobación de Milei se encuentra por debajo de la que tenía Mauricio Macri en el mismo período de su mandato (51%), supera ampliamente la de Alberto Fernández (17%). Entre quienes apoyan al gobierno, Milei genera sentimientos de esperanza, confianza e incertidumbre.

encuesta 2 Sin embargo, entre los opositores predominan el rechazo, la vergüenza y la desconfianza. La encuesta también destaca que ningún dirigente político logra un diferencial de imagen positivo, reflejando un clima de insatisfacción generalizada en la sociedad.