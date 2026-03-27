El pueblo de Córdoba donde las cascadas y la montaña cambian el paisaje

Tanti tiene ese tipo de geografía que parece ordenar el día alrededor del agua. En este pueblo del Valle de Punilla , a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba , el paisaje se arma entre arroyo, balnearios, cascadas y montaña, con una escala serrana que todavía conserva aire de pausa.

Buena parte de la identidad de Tanti pasa por su arroyo homónimo, donde se suceden varios balnearios muy elegidos durante la temporada. El Diquecito, El Remanso y La Cascada forman parte de ese circuito que le da al pueblo una relación directa con el agua cristalina, las ollas naturales y los descansos al sol.

Pero Tanti no se agota en la postal del chapuzón serrano. Caminando o avanzando hacia sus sectores más abiertos aparecen Piedras Lisas, el Pozo del Indio y otros rincones donde el relieve de piedra, el cauce del agua y la vegetación de Punilla vuelven más intenso el recorrido .

Uno de los grandes nombres del lugar es la cascada Los Chorrillos, una caída de agua que supera los 100 metros y que se convirtió en uno de los puntos más fuertes de la zona. El trayecto hacia ese salto suma aventura y paisaje, y ayuda a entender por qué Tanti quedó asociado desde hace años al trekking y al turismo de naturaleza.

La cascada Los Chorrillos es uno de los grandes atractivos de este pueblo y una de las caídas de agua más impactantes de Córdoba.

Tanti también funciona como puerta de entrada a Los Gigantes, uno de los macizos más conocidos de Córdoba y uno de los centros de escalada en roca más importantes del país. Desde allí, la montaña cambia de escala y el pueblo empieza a vincularse con otro tipo de experiencia, más ligada a la altura, a las caminatas largas y al perfil áspero de la sierra.

En esa combinación aparece otro rasgo que le da espesor al lugar. Además del costado natural, Tanti conserva un circuito religioso y de antiguas casonas coloniales, con espacios como la capilla Nuestra Señora del Rosario y otros puntos que suman memoria local en medio de un entorno muy marcado por el paisaje.

La vida del pueblo también encontró una expresión propia en su gastronomía y en sus celebraciones. La Fiesta Nacional del Cordero Serrano y la ruta gastronómica vinculada a ese producto refuerzan una identidad que no pasa solo por el río o por la montaña, sino también por la manera en que Tanti fue construyendo sus costumbres.

Tanti termina destacándose porque logra reunir varias Córdobas en un mismo punto. Está la del agua fresca y los balnearios familiares, la de los senderos y las cascadas, la de la montaña grande y la de los pueblos que todavía conservan una relación muy directa con su paisaje.