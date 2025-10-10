Anses pagará un bono extra de $300.000: quiénes lo pueden cobrar y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que durante octubre otorgará un bono único de $300.000 destinado a beneficiarios del programa de Prestación por Desempleo , con el objetivo de acompañar a quienes perdieron su trabajo y atraviesan dificultades económicas.

El pago extraordinario está dirigido a personas que hayan quedado desempleadas recientemente y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. Entre ellos, se destacan los trabajadores bajo relación de dependencia o de la construcción que hayan sido despedidos sin causa.

En el caso de los asalariados registrados, se exige haber realizado al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos al despido.

Para los trabajadores eventuales o de temporada, se requiere haber trabajado un mínimo de 12 meses dentro de los últimos tres años, incluyendo al menos 90 días antes de la finalización del vínculo laboral.

Por su parte, quienes se desempeñaron en la construcción deberán demostrar ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Anses y la prestación por desempleo en Argentina. Shutterstock

Documentación necesaria para acceder

Para acceder al bono, los interesados deberán presentar documentación que respalde su situación laboral, como telegramas de despido, cartas documento, contratos vencidos o certificados médicos en los casos que corresponda.

Además, será necesario presentar el DNI original y copia, junto con los comprobantes que acrediten el cese de la relación laboral.

El bono será de carácter excepcional y por única vez, y su monto de $300.000 se calculará en relación al Salario Mínimo, Vital y Móvil, sin estar sujeto al esquema de movilidad previsional.

El calendario de pago comenzará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 23 del mismo mes, según la terminación del número de documento.

Los beneficiarios que ya estén cobrando la Prestación por Desempleo (planes 1 y 2) recibirán el depósito entre el 17 y el 23 de octubre, mientras que quienes se incorporen recientemente lo percibirán entre el 1 y el 10 del mes.

Con esta medida, el Gobierno busca brindar asistencia económica a los trabajadores que perdieron su empleo, en un escenario marcado por la inflación y la desaceleración del mercado laboral.

El bono se suma a otras acciones impulsadas por ANSES en los últimos meses para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, especialmente antes de fin de año.