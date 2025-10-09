Anses actualizó los topes de ingresos para cobrar asignaciones familiares en octubre
Anses dio a conocer información oficial sobre los límites de ingresos para cobrar planes sociales en octubre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los nuevos límites de ingresos que se tendrán en cuenta durante octubre de 2025 para acceder a las asignaciones familiares. Estas cifras se actualizan periódicamente para acompañar las variaciones salariales y garantizar una distribución más equitativa de las prestaciones.
Topes vigentes para octubre
De acuerdo con la Resolución 318/25, el ingreso máximo individual permitido para percibir una asignación familiar es de $2.403.613 brutos, mientras que el tope total del grupo familiar se fija en $4.807.226.
Te Podría Interesar
En caso de que uno de los integrantes del hogar supere el límite individual o el total conjunto exceda el monto establecido, el grupo pierde el derecho a cobrar estas prestaciones.
Montos de las asignaciones de Anses
Los valores de las asignaciones varían según el tramo de ingresos del grupo familiar. A continuación, los montos actualizados para octubre:
-
Asignación Familiar por Hijo:
-
Hasta $907.793 → $58.631
De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548
De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920
De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340
-
Hijo con discapacidad:
Hasta $907.793 → $190.902
De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050
Más de $1.331.368 → $85.234
Asignación por cónyuge: $14.223 (siempre que no se supere el tope general).
Asignación por maternidad: el monto se calcula según el salario bruto de la trabajadora y no está sujeto a límites del grupo familiar.
Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio:
-
Nacimiento: $68.341
Adopción: $408.616
Matrimonio: $102.330
Asignación prenatal: sigue los mismos valores y tramos que la Asignación Familiar por Hijo.
Las personas que deseen verificar si cumplen con los requisitos pueden consultar en el sitio oficial de la Anses. Allí, con el número de CUIL y algunos datos personales, es posible conocer si la prestación está activa y cuándo corresponde el próximo pago.