Anses actualizó los topes de ingresos para cobrar asignaciones familiares en octubre

Anses dio a conocer información oficial sobre los límites de ingresos para cobrar planes sociales en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los nuevos límites de ingresos que se tendrán en cuenta durante octubre de 2025 para acceder a las asignaciones familiares. Estas cifras se actualizan periódicamente para acompañar las variaciones salariales y garantizar una distribución más equitativa de las prestaciones.

Topes vigentes para octubre De acuerdo con la Resolución 318/25, el ingreso máximo individual permitido para percibir una asignación familiar es de $2.403.613 brutos, mientras que el tope total del grupo familiar se fija en $4.807.226.

En caso de que uno de los integrantes del hogar supere el límite individual o el total conjunto exceda el monto establecido, el grupo pierde el derecho a cobrar estas prestaciones.

Montos de las asignaciones de Anses Los valores de las asignaciones varían según el tramo de ingresos del grupo familiar. A continuación, los montos actualizados para octubre:

Asignación Familiar por Hijo: Hasta $907.793 → $58.631 De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548 De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920 De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340

Hijo con discapacidad: