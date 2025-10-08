Atención jubilados: Anses advierte por una nueva modalidad de estafa

Anses confirmó que hay un nuevo modus operandi de estafa a jubilados y dio consejos de los pasos a seguir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emitió una advertencia dirigida a sus beneficiarios ante la aparición de una nueva maniobra de estafa que busca obtener datos personales y bancarios de manera fraudulenta. Se trata de un comunicado en el que alertan respecto de este nuevo modus operandi en el que jubilados pueden caer en la trampa.

Según informó el organismo, los delincuentes se hacen pasar por empleados de Anses para comunicarse con los titulares de prestaciones, ya sea por teléfono, redes sociales o incluso de forma presencial. El objetivo es engañar a las personas para que entreguen información sensible bajo el pretexto de realizar trámites, actualizaciones o verificaciones de datos.

Cómo operan los estafadores según Anses En la mayoría de los casos, los estafadores contactan a los beneficiarios fingiendo pertenecer a Anses y solicitan datos como número de CBU, claves bancarias, contraseñas o información personal. En otras situaciones, se presentan en los domicilios haciéndose pasar por funcionarios que necesitan “confirmar” información o completar formularios.

El organismo aclaró que Anses nunca pide datos personales ni bancarios por teléfono, correo electrónico o redes sociales, y tampoco realiza censos, visitas domiciliarias ni operativos de actualización de datos sin comunicación previa y oficial.

Las advertencias abarcan a todos los beneficiarios de Anses, incluidos jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarios del programa Progresar y perceptores de otras prestaciones sociales. Estos grupos suelen ser los principales blancos de los intentos de fraude.