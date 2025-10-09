Alerta por Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas este viernes, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por Zonda en distintas zonas de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 10 de octubre por viento Zonda en algunas zonas de Mendoza desde el mediodía y extendiéndose durante la tarde e incluso la noche.
Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe y la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, indicaron.
El tiempo para este viernes 10/10 en Mendoza
- Viento: Zonda desde las 11 principalmente en la precordillera. Desde las 15, se extendería a Malargüe, Valle de Uspallata y Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 35-40 km/h en Malargüe, hasta las 20. Desde las 20 hasta las 3 leve viento sur en zonas Sur y Noreste.
- Nubosidad: cielo seminublado en general, tanto en el llano como en Alta Montaña.
- Alta Montaña: sin precipitaciones previstas.