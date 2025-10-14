Alerta por Zonda y vientos de hasta 80 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles en distintas zonas de la provincia.

Se anuncia, además, una jornada muy calurosa, con una máxima superior a los 30ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por vientos fuertes y Zonda para este miércoles 15 de octubre en distintas zonas de Mendoza, además de una máxima superior a los 30ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en General Alvear, San Rafael, este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martíny Santa Rosa. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

alerta viento miércoles El SMN emitió un alerta amarilla por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Además, continúa el alerta por Zonda, que se espera baje en Malargüe, General Alvear, San Rafael, el Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Junín, Rivadavia, además de la precordillera de Las Heras y Luján.

“El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h”, detallaron.

alerta zonda miércoles Según el SMN, hay alerta por Zonda en gran parte de Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: viento Zonda desde las 6, que se intensifica desde las 11, en Malargüe, Sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata (menor intensidad) hasta las 20. Velocidades de 45 km/h en Malargüe cerca de las 15, y se intensifica a 55-60 km/h desde las 17 en Malargüe y Sur del Valle de Uco. Ingreso de viento sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 en zona Noreste, con velocidades de 55-60 km/h.

viento desde las 6, que se intensifica desde las 11, en Malargüe, Sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata (menor intensidad) hasta las 20. Velocidades de 45 km/h en Malargüe cerca de las 15, y se intensifica a 55-60 km/h desde las 17 en Malargüe y Sur del Valle de Uco. Ingreso de viento sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 en zona Noreste, con velocidades de 55-60 km/h. Nubosidad: despejado casi todo el día. Desde medianoche hacia el jueves, seminubosidad en Valle de Uco y zona Noreste.

despejado casi todo el día. Desde medianoche hacia el jueves, seminubosidad en Valle de Uco y zona Noreste. Alta Montaña: sespejado. Desde las 9, mal tiempo, con precipitaciones moderadas en zona Sur únicamente (frente a Malargüe y hacia el Sur). Resto de la Alta Montaña, despejado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica que este miércoles estará “algo nublado” con poco cambio de la temperatura y Zonda “en precordillera y sectores del llano”. Hacia la noche se advierte por el ingreso de un frente frío. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 32ºC.