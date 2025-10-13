Tras un fin de semana tormentoso, cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana

Tras un fin de semana largo marcado por lluvias y condiciones inestables, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará a mejorar de forma gradual durante el inicio de esta semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) .

Según el SMN , para este lunes, no se esperan precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ni en el Conurbano bonaerense. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero se prevé una suba en las temperaturas. La mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 23°.

En cuanto al viento, el SMN anticipa velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.

En el interior de la provincia de Buenos Aires , las condiciones serán similares. La nubosidad será variable, con mayor presencia de nubes sobre la franja este del territorio bonaerense, desde Punta Indio hasta Miramar. En esas zonas no se descartan algunas condiciones de inestabilidad, aunque el pronóstico no indica lluvias para la jornada.

De acuerdo con el informe del SMN , el martes se espera una mejora más notoria en todo el territorio bonaerense. Las alertas meteorológicas quedarían sin efecto y las condiciones en el AMBA mostrarán mayor estabilidad. El cielo estará más despejado y los vientos serán de menor intensidad. Por otra parte, las temperaturas seguirán en ascenso: la mínima será de 16 grados y la máxima subirá un grado respecto al lunes, alcanzando los 24 grados.

Captura de pantalla 2025-10-13 085109 El viernes llovería en Buenos Aires, según Meteored. Meteored

El miércoles continuará la tendencia de aumento térmico. En la Ciudad y el Conurbano se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 26. Aunque persistirá la nubosidad, no hay probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables durante toda la jornada, según los datos del pronóstico extendido.

Para el jueves se prevé el pico más alto de temperatura de la semana. El SMN indica una mínima de 17 grados y una máxima de 27, con cielo mayormente nublado. No obstante, el clima se mantendrá sin lluvias y con viento moderado, lo que marcará una continuidad de las condiciones agradables que se instalarán desde mediados de semana.

En la antesala del fin de semana, el viernes se producirá un nuevo descenso en la temperatura máxima, aunque la mínima se mantendrá sin cambios. Se espera que la jornada registre 17 grados de mínima y 23 de máxima, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, según el SMN. Sin embargo, el sitio Meteored, por su parte, advierte que hay un 40% de probabilidades de lluvia para esa jornada, alrededor de las 15 horas.

Finalmente, tanto el sábado como el domingo el cielo se mantendría parcialmente nublado, en tanto que las temperaturas rondarían los 15° de mínima y los 22° de máxima, por lo que se espera que las condiciones sigan estables.