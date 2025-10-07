¿Siguen los días primaverales? Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles
De acuerdo con el último pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, Mendoza vivirá jornadas con temperaturas en ascenso y tiempo agradable.
De acuerdo con el último pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, Mendoza vivirá jornadas con temperaturas en ascenso y tiempo agradable. El cielo se mantendrá despejado y el viento soplará desde el noreste, aportando un ambiente primaveral en gran parte del territorio provincial. Las mínimas seguirán frescas durante la madrugada, pero las máximas alcanzarán valores cercanos a los 30°C.
Miércoles con sol y ascenso de la temperatura
Para este miércoles, el pronóstico indica un día mayormente soleado, con vientos moderados del noreste y escasa nubosidad sobre la cordillera. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 28°C, mientras que la mínima será de 9°C en el área metropolitana. En el interior, se registrarán marcas más bajas, con valores cercanos a 0°C en zonas rurales como Tunuyán, Santa Rosa y El Cepillo.
Te Podría Interesar
El jueves continuará la tendencia cálida, con una máxima que podría llegar a los 31°C y una mínima de 11°C. El cielo se mantendrá con poca nubosidad y los vientos del noreste seguirán predominando. Contingencias Climáticas anticipa un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la exposición solar prolongada durante las horas centrales.
El actual clima en Mendoza marca una clara transición hacia condiciones más cálidas, típicas de la primavera. Las bajas temperaturas en el amanecer contrastan con tardes templadas y soleadas, un patrón que podría mantenerse durante los próximos días. Las autoridades recomiendan hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, ya que el incremento térmico será sostenido.