Pasó el Zonda y bajan las temperaturas: el último pronóstico en Mendoza

Tras el Zonda que se advirtió de manera moderada en algunas zonas de Mendoza, para este domingo pronosticaron un ingreso de viento desde el sur.

Advierten el ingreso de un frente desde el sur que hará que descienda la temperatura.

La Dirección Provincial de Defensa Civil alertó por la continuidad de la condiciones de viento oeste en la zona cordillerana y precordillerana de Mendoza, tal y como fuera advertido por el Servicio Meteorológico Nacional ayer y durante la mañana de hoy. Junto en una jornada en donde el viento Zonda se sintió con intensidad moderada en algunas zonas de Mendoza como Potrerillos.

El alerta amarilla fue emitido en el marco de un comunicado durante la tarde, en donde también advirtieron el ingreso de un frente de viento desde el sector sur, lo que hará que descienda la temperatura.

También alertaron por la probabilidad de que se produzcan nevadas, durante la madrugada del domingo, en la cordillera de Malargüe y San Rafael.

Pronóstico para el domingo Para este lunes, desde la Dirección de Contingencias pronosticaron un cielo parcialmente nublado, con "descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur". La mínima que aguardan es de 11°C, mientras que la máxima de 19°C. También informaron sobre la posibilidad de que se desaten precipitaciones aisladas en las primeras horas.