Zonda: Vialidad pide evitar circular por las rutas provinciales

La alerta amarilla rige para el Gran Mendoza y el Sur provincial. Vialidad comunicó medidas de prevención ante el riesgo de circular.

La jornada de este sábado está marcada por una alerta amarilla por la irrupción del viento Zonda, cuyo descenso al llano exige precauciones en gran parte de Mendoza.

La Dirección Provincial de Vialidad hizo recomendaciones y pidió no circular si el Zonda baja al llano.

Desde el organismo recomendaron:

Evitar la Circulación: se pide a los conductores y peatones no circular por la vía pública si el viento afecta el llano.

Resguardo Inmediato en Tránsito: en caso de que el viento sorprenda a las personas mientras se movilizan, la instrucción es detenerse y buscar resguardo de inmediato.

Tiempo Prudencial: se solicita aguardar un tiempo prudencial para retomar la marcha o actividad una vez que el fenómeno meteorológico termine.

El avance del Zonda El Zonda comenzó a sentirse desde temprano en la precordillera Sur y Central. En la mañana el fenómeno se acentuó en Malargüe y el sur del Valle de Uco, con velocidades de 35 km/h.