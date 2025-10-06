Pronóstico en Mendoza: este lunes vuelve a subir la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima será de 20° y no hay alertas meteorológicas vigentes.

El lunes en Mendoza será soleado y con ascenso de la temperatura.

El lunes 6 de octubre traerá alivio después del viento y el frío del fin de semana en Mendoza. Según el pronóstico Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente despejado y la temperatura subirá levemente: la mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 20°.

Se prevén heladas parciales en algunos sectores del territorio provincial, producto del aire frío que dejó el frente del domingo, aunque con el correr de las horas el ambiente se volverá más templado.

No se registran alertas meteorológicas para este inicio de semana. Los vientos serán leves del noreste y en la zona cordillerana se espera un panorama estable, con nubosidad escasa. Será un lunes ideal para retomar la rutina con tiempo más tranquilo y temperaturas en recuperación.

El tiempo estará soleado según informó el SMN Foto: Santiago Tagua/MDZ con Moto G24 Power No hay alertas meteorológicas y se espera una semana con máximas cada vez más altas.