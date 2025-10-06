Pronóstico en Mendoza: este lunes vuelve a subir la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima será de 20° y no hay alertas meteorológicas vigentes.
El lunes 6 de octubre traerá alivio después del viento y el frío del fin de semana en Mendoza. Según el pronóstico Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente despejado y la temperatura subirá levemente: la mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 20°.
Se prevén heladas parciales en algunos sectores del territorio provincial, producto del aire frío que dejó el frente del domingo, aunque con el correr de las horas el ambiente se volverá más templado.
No se registran alertas meteorológicas para este inicio de semana. Los vientos serán leves del noreste y en la zona cordillerana se espera un panorama estable, con nubosidad escasa. Será un lunes ideal para retomar la rutina con tiempo más tranquilo y temperaturas en recuperación.
El pronóstico para los próximos días en Mendoza
El martes continuará el ascenso de la temperatura, con una máxima que llegará a 25°C. El miércoles el termómetro marcará cerca de 29°C y para el jueves se anticipan 31°C, con tiempo bueno y vientos moderados del noreste. Así, Mendoza vivirá varios días consecutivos de calor primaveral tras un fin de semana de contrastes.