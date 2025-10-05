El nuevo streaming del Conicet en busca de una nueva especie de dinosario: cuándo empieza y dónde verlo

La “Expedición Cretácica I – 2025” del Conicet se hará en Río Negro. Buscarán el resto del esqueleto de un dinosaurio que podría ser una nueva especie.

Un equipo de paleontólogos del Conicet y de la Fundación Félix de Azara realizará un streaming en vivo y en tiempo real de una expedición en Río Negro. El objetivo es excavar un yacimiento que ya arrojó más de diez especies nuevas y buscar el resto del esqueleto de un dinosaurio que podría ser una nueva especie para la ciencia.

¿Cuándo y dónde se podrá ver este nuevo streaming del Conicet? La “Expedición Cretácica I – 2025” se podrá seguir en vivo durante cinco días clave: del 6 al 10 de octubre. Las transmisiones se realizarán a través de las redes del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV).

YouTube: @paleocueva_lacev

Instagram: @paleocueva.lacev

¿Cuál es el objetivo de la excavación? El equipo regresa a un yacimiento ubicado a 30 kilómetros de General Roca para excavar el sitio donde, en 2024, se encontró la garra del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio que vivió hace 70 millones de años. La meta es hallar el resto del esqueleto y avanzar en la descripción de lo que se presume es una nueva especie de dinosaurio carnívoro.

¿Quiénes participan de la expedición? La expedición es liderada por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Conicet. El jefe científico será Federico Agnolín y contará con la participación de reconocidos paleontólogos y divulgadores, incluyendo exploradores de National Geographic como Matías Motta y Sebastián Rozadilla.