Comienza la nueva expedición del Conicet al fondo del mar argentino: cómo verla

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet ) llevará adelante una nueva expedición submarina a partir de este martes 30 de septiembre, una vez más, en conjunto con el Schmidt Ocean Institute y con transmisión en vivo desde el océano Atlántico.

El nuevo proyecto tendrá lugar desde este 30 de septiembre hasta el 30 de octubre, todo un mes de investigación marítima. Esta vez, el proyecto se centrará en la exploración de cañones submarinos ubicados frente a las costas de Río Negro y Chubut.

De acuerdo con lo difundido por el Conicet , la misión científica estará a cargo de la oceanógrafa Silvia Romero y tendrá como primer objetivo el sistema de cañones Bahía Blanca, situado frente a la ciudad de Viedma. Luego, el equipo se desplazará hacia los cañones Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut. En ambos casos, los investigadores buscarán obtener datos relevantes sobre los ecosistemas marinos que se desarrollan en la Plataforma Patagónica.

Durante el relevamiento, el equipo del Conicet recopilará información clave para el avance del conocimiento científico y el desarrollo de políticas de conservación marina. La zona en estudio presenta condiciones de difícil acceso y escasa exploración previa, lo que incrementa el valor de los datos que puedan obtenerse.

Cómo ver la nueva expedición del Conicet al fondo del mar

Tal como sucedió en la expedición previa realizada en julio y agosto de este año, la nueva misión del Conicet será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute. Sin embargo, habrá que esperar un par de horas hasta que la propia institución comience a transmitir en esta jornada, puesto que no se reveló un horario específico.

Las transmisiones estarán disponibles para todo público y permitirán seguir de cerca el trabajo de los investigadores a bordo del buque oceanográfico. Además, los usuarios podrán acceder a grabaciones de la expedición anterior, también almacenadas en la plataforma.