La nueva misión del Conicet en Chubut para mapear cañones submarinos: cuándo comienza

Un equipo científico del Conicet recorrerá la Plataforma Patagónica hasta el 29 de octubre para estudiar ecosistemas marinos frente a Rawson y Viedma.

El último streaming de la expedición del Conicet, fue furor en redes.

Desde el martes 30 de septiembre, el Conicet y un grupo interdisciplinario de investigadores trabajan en la exploración de dos cañones submarinos frente a Rawson y Viedma en Chubut y Río Negro, a bordo del buque oceanográfico Falkor (too). La misión se extenderá hasta el 29 de octubre y busca generar información clave sobre biodiversidad, corrientes y conservación marina.

Los especialistas analizarán muestras de agua y suelo, así como la morfología de los cañones y su impacto en la dinámica oceánica. Además, entrevistarán a vecinos y referentes locales para incorporar la dimensión social y económica del entorno natural.

Objetivos de la misión Mapear el fondo marino de la Plataforma Patagónica.

Evaluar la influencia de los cañones submarinos en el movimiento de masas de agua.

Obtener datos para estrategias de conservación sustentables.

Aportar información para políticas públicas provinciales.