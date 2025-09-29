La nueva misión del Conicet en Chubut para mapear cañones submarinos: cuándo comienza
Un equipo científico del Conicet recorrerá la Plataforma Patagónica hasta el 29 de octubre para estudiar ecosistemas marinos frente a Rawson y Viedma.
Desde el martes 30 de septiembre, el Conicet y un grupo interdisciplinario de investigadores trabajan en la exploración de dos cañones submarinos frente a Rawson y Viedma en Chubut y Río Negro, a bordo del buque oceanográfico Falkor (too). La misión se extenderá hasta el 29 de octubre y busca generar información clave sobre biodiversidad, corrientes y conservación marina.
Los especialistas analizarán muestras de agua y suelo, así como la morfología de los cañones y su impacto en la dinámica oceánica. Además, entrevistarán a vecinos y referentes locales para incorporar la dimensión social y económica del entorno natural.
Objetivos de la misión
- Mapear el fondo marino de la Plataforma Patagónica.
- Evaluar la influencia de los cañones submarinos en el movimiento de masas de agua.
- Obtener datos para estrategias de conservación sustentables.
- Aportar información para políticas públicas provinciales.
Metodología
Las actividades incluyen relevamientos de campo, análisis de laboratorio y transmisión en vivo de la expedición a través de YouTube. Los resultados se presentarán ante autoridades y organizaciones locales una vez finalizada la campaña.