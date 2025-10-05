Mendoza recibió a 80 empresas compradoras de vino que participarán de Vinexpo Explorer

Mendoza fue elegida como sede anfitriona del evento. El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto que reunió a empresas importadoras, cadenas hoteleras, distribuidores y mayoristas del sector

Cornejo junto a los representantes de las empresas compradoras que participarán de Vinexpo Explorer.

Este domingo por la noche, en el hotel Hilton de Guaymallén, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto para darle la bienvenida oficial a las 80 empresas compradoras internacionales que llegaron a la provincia para participar de Vinexpo Explorer 2025. De acto también participó la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, y el director general de Vinexposium, Rodolphe Lameyse.

Se trata de una serie de representantes de empresas importadoras, cadenas hoteleras, distribuidores y mayoristas del sector, que participarán de uno de los eventos más importantes del sector, dando así inicio a una semana crucial para la industria en la provincia. De hecho, en el acto se presentó también la agenda de actividades que se desarrollará hasta el jueves 9 de octubre en distintos puntos.

Mendoza fue elegida como sede anfitriona del evento por su relevancia en la producción vitivinícola del hemisferio sur, su reconocida calidad enológica y su consolidada estructura de servicios turísticos y logísticos. Es la primera vez que se realiza en Latinoamérica.

El formato, diseñado por Vinexposium, combina seminarios técnicos, degustaciones dirigidas, rondas de negocios y visitas a bodegas, permitiendo a los compradores internacionales conocer la identidad vitivinícola de Mendoza y generar vínculos comerciales directos con productores locales.