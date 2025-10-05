Mendoza recibió a 80 empresas compradoras de vino que participarán de Vinexpo Explorer
Mendoza fue elegida como sede anfitriona del evento. El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto que reunió a empresas importadoras, cadenas hoteleras, distribuidores y mayoristas del sector
Este domingo por la noche, en el hotel Hilton de Guaymallén, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto para darle la bienvenida oficial a las 80 empresas compradoras internacionales que llegaron a la provincia para participar de Vinexpo Explorer 2025. De acto también participó la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, y el director general de Vinexposium, Rodolphe Lameyse.
Se trata de una serie de representantes de empresas importadoras, cadenas hoteleras, distribuidores y mayoristas del sector, que participarán de uno de los eventos más importantes del sector, dando así inicio a una semana crucial para la industria en la provincia. De hecho, en el acto se presentó también la agenda de actividades que se desarrollará hasta el jueves 9 de octubre en distintos puntos.
Mendoza fue elegida como sede anfitriona del evento por su relevancia en la producción vitivinícola del hemisferio sur, su reconocida calidad enológica y su consolidada estructura de servicios turísticos y logísticos. Es la primera vez que se realiza en Latinoamérica.
El formato, diseñado por Vinexposium, combina seminarios técnicos, degustaciones dirigidas, rondas de negocios y visitas a bodegas, permitiendo a los compradores internacionales conocer la identidad vitivinícola de Mendoza y generar vínculos comerciales directos con productores locales.
Vinexpo Explorer 2025
Vinexpo Explorer Mendoza es el resultado de meses de trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza, ProMendoza y Vinexposium, con el objetivo de aumentar la presencia del vino mendocino en los mercados internacionales.
Durante los próximos días, los visitantes participarán de degustaciones exclusivas, seminarios, recorridos por bodegas y rondas de negocios que consolidarán el vínculo entre la industria local y los principales mercados internacionales.