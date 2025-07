Cuánto invirtió el Gobierno para hacer el evento vitivinícola del año en Mendoza

Como lo dijo Patricia Ginénez, presidenta de la Unidad ProMendoza, realizar Vinexpo Explorer Mendoza 2025 tendrá un costo total de US$ 420 mil, de los cuales US$ 100 mil fueron aportados por el Gobierno provincial. Sin embargo, desde la entidad aclararon que todo el monto se financiará finalmente con la inversión de los privados que participen, por lo que las arcas mendocinas recuperarán el monto inicial.

Durante una semana, compradores que han sido estratégicamente seleccionados y provienen en un 50% de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, un 30% de Europa (Países Bajos, Francia, Alemania, Polonia, Suecia y Dinamarca) y un 20% de Asia (Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Japón y Taiwán) participarán en tastings temáticos; reuniones B2B personalizadas, visitas a bodegas anfitrionas y seminarios técnicos especializados.

Por un costo mucho menor al que pueden llegar a abonar para participar en ferias internacionales cada bodega que se sume tendrá al menos cinco reuniones con importadores, lo que representa más de 750 encuentros de negocios en solo cuatro días, es decir, un promedio de 190 reuniones por día.

Los costos de participación para las bodegas son de US$ 100 para incorporarse al directorio de exportadores. Luego podrán postularse para dos tipos de encuentros: reuniones B2B y participación en un tasting, donde los valores de inscripción van desde los US$ 2.000 a los US$ 5.000, según el tamaño de la bodega; y host de visitas o almuerzos/cenas, cuyos valores van desde US$2.500 a US$ 3.500 + la visita o el almuerzo/cena en sí.

Vinexpo 1.jpg Los técnicos de ProMendoza explicaron algunos detalles claves de Vinexpo Explorer.

Grandes expectativas

Cabe recordar que al evento pueden inscribirse bodegas mendocinas que cumplan con los siguientes requisitos: contar con un establecimiento productivo en Mendoza propio o alquilado, no registrar deudas fiscales provinciales ni con ProMendoza y poseer experiencia exportadora.

De todas maneras, ProMendoza ya ha contabilizado la inscripción de 130 establecimientos de los 150 que tienen estipulados por cuestiones de capacidad y logística. El cierre de las inscripciones es el viernes 11 de julio. y el próximo 18 de julio se darán a conocer las bodegas que serán host del evento.

Este selecto grupo será integrado por apenas 30 de las 150 bodegas participantes. Este segmento ya cuenta con más de 50 preinscriptos y la elección final estará basada principalmente por cuestiones logísticas, ya que la intención de los organizadores es que los compradores no deban trasladarse más de 100 kilómetros para llegar a los establecimientos.

Al ser consultados sobre cómo esperan que impacte Vinexpo Explorer Mendoza 2025 en las exportaciones de las bodegas medicinas, desde ProMendoza fueron cautos, ya que aseguran que algo que no pueden calcular de antemano, pero las buenas experiencias con eventos de menor magnitud, pero igual naturaleza, aumentan las expectativas.

Por caso, mencionaron la experiencia realizada en 2024, cuando organizaron junto a bodegas mendocinas una ronda de negocios con 15 compradores internacionales, la cuál dejó a diciembre del año pasado un saldo positivo de seis contenedores exportados y es algo que en 2025 ha seguido dando sus frutos y se sigue monitoreando.