Las mejores fotos y videos del meteoro que iluminó la medianoche de Mendoza

Pasada la medianoche una gran luz sorprendió a los mendocinos. Algunos pensaron que era se trataba de fuegos artificiales pero finalmente se supo que era un meteoro o bólido, un cuerpo extremadamente brillante que explota en la atmósfera y genera un gran resplandor.

El meteoro en cielo de Mendoza

Ante la duda y curiosidad sobre lo que había pasado por el cielo de Mendoza , algunos vecinos revisaron sus cámaras de seguridad y confirmaron sus sospechas una gran bola brillante atravesó el cielo pasadas las 00.30.

Sin dudarlo comenzaron a compartir las imágenes en las redes sociales. En algunas se ve la estela verdosa y en otras el gran resplandor que iluminó la noche de luna llena.

Bólido en el cielo de Mendoza

Bólido en el cielo de Mendoza

¿Qué es un bólido?

Los bólidos son meteoros de gran intensidad lumínica, causados por fragmentos de roca o metal -a veces de apenas unos centímetros- que ingresan en la atmósfera terrestre a velocidades que pueden superar los 70.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire hace que se enciendan y se desintegren casi por completo antes de tocar el suelo.

Cuando la masa es lo suficientemente grande como para resistir la entrada y llegar a impactar, lo que se recupera en tierra se denomina meteorito. En cambio, si el objeto se desintegra por completo en el aire, el fenómeno queda clasificado simplemente como meteoro o bólido.

bólido MDZ

bólido Print de pantalla del video de Alexis Lescano publicado por @Tiempo_AMBA en X.

Bólido en cielo de Mendoza El meteoro en cielo de Mendoza Gentileza

Bólido en el cielo de Mendoza Bólido en el cielo de Mendoza Gentileza