Las mejores fotos y videos del meteoro que iluminó la medianoche de Mendoza
Las cámaras de seguridad registraron el paso del meteoro por el cielo de Mendoza. Mirá las mejores fotos y videos.
Pasada la medianoche una gran luz sorprendió a los mendocinos. Algunos pensaron que era se trataba de fuegos artificiales pero finalmente se supo que era un meteoro o bólido, un cuerpo extremadamente brillante que explota en la atmósfera y genera un gran resplandor.
Las mejores fotos y videos del meteoro
Ante la duda y curiosidad sobre lo que había pasado por el cielo de Mendoza, algunos vecinos revisaron sus cámaras de seguridad y confirmaron sus sospechas una gran bola brillante atravesó el cielo pasadas las 00.30.
Sin dudarlo comenzaron a compartir las imágenes en las redes sociales. En algunas se ve la estela verdosa y en otras el gran resplandor que iluminó la noche de luna llena.
¿Qué es un bólido?
Los bólidos son meteoros de gran intensidad lumínica, causados por fragmentos de roca o metal -a veces de apenas unos centímetros- que ingresan en la atmósfera terrestre a velocidades que pueden superar los 70.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire hace que se enciendan y se desintegren casi por completo antes de tocar el suelo.
Cuando la masa es lo suficientemente grande como para resistir la entrada y llegar a impactar, lo que se recupera en tierra se denomina meteorito. En cambio, si el objeto se desintegra por completo en el aire, el fenómeno queda clasificado simplemente como meteoro o bólido.