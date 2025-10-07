Pronóstico: así estará el tiempo en Mendoza este martes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza.
El martes 7 de octubre será una jonada con tiempo estable y agradable en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará despejado y la temperatura continuará en ascenso: la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 25°.
No se registran alertas meteorológicas vigentes en la provincia. En la cordillera, el pronóstico indica que las condiciones se mantendrán calmas, con poca nubosidad durante toda la jornada.
Será una jornada típica de primavera, con aire templado desde las primeras horas y un ambiente cada vez más cálido hacia la tarde. Los días que siguen mantendrán esta tendencia al ascenso de las temperaturas, consolidando una semana marcada por el buen tiempo y el regreso del calor.
El pronóstico para el resto de la semana en Mendoza
El miércoles la máxima llegará a 28°C, con tiempo bueno y vientos del noreste. El jueves se espera una jornada más calurosa, con 31°C y cielo despejado, mientras que el viernes el termómetro se mantendrá cerca de los 30°C aunque con algo más de nubosidad y viento del sector sur. Mendoza vivirá así varios días consecutivos de sol y calor, un anticipo de lo que traerá el tramo medio de octubre.