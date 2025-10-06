Mendoza vibró con el hockey regional: Banco Mendoza y Del Carmen Tenis Club fueron campeones

Mendoza volvió a vivir un fin de semana a puro hockey sobre césped . Del 2 al 5 de octubre se disputaron cuatro torneos regionales Sub 16 (A,B, C y D) , con gran nivel de competencia y emoción en cada categoría.

La Liga Regional “A” quedó en manos de Universitario de Córdoba , que venció en una final vibrante a Lomas de Rivadavia (San Juan) por penales, luego de empatar 2-2 en tiempo regular. El tercer puesto fue para Regatas Andino , que superó a Universidad de San Juan “B” .

Las chicas de la U de Córdoba festejan el título conseguido

Durante cuatro días se estuvo disputando el Campeonato Argentino de Clubes Sub16 en diferentes c (1)

En el Regional “B” , la definición también fue por shoot-out. Barrio Parque , de Córdoba, se consagró campeón tras igualar 1-1 con Universidad de Río Cuarto . Marista Rugby Club completó el podio al imponerse 2-1 ante Teqüe , en duelo mendocino.

El festejo local llegó con la Liga “C” , donde Banco Mendoza se impuso 2-1 a Universidad Nacional de Cuyo en una final netamente provincial. Las de Chacras de Coria venían de eliminar a Murialdo , que se quedó con el tercer lugar.

Durante cuatro días se estuvo disputando el Campeonato Argentino de Clubes Sub16 en diferentes c (3) Gentileza Mendoza Hockey

Otro título para Mendoza fue el de Del Carmen Tenis Club, campeón de la Liga “D” tras superar 2-1 a Rivadavia en un encuentro muy parejo, donde Obras completó el podio.

Durante el certamen se vivieron jornadas intensas, con gran acompañamiento del público y un alto nivel de juego en todas las categorías.

Premios individuales

Liga Regional “A”

Mejor Jugadora del Torneo: Indiana Gómez Paolasso (Universitario de Córdoba)

Mejor Arquera del Torneo: Victoria Flores (Huazihul)

Mejor Jugadora de la Final: Catalina Ovando Torterolo (Universitario de Córdoba)

Liga Regional “B”

Mejor Jugadora del Torneo: Clara González Vallesi (Marista)

Mejor Arquera del Torneo: Florencia Mikyna (Marista)

Mejor Jugadora de la Final: Josefina Pirroncello Gutta (Barrio Parque)

Liga Regional “C”

Mejor Jugadora del Torneo: Julia Sarlo Mole (Banco Mendoza)

Mejor Arquera del Torneo: Martina Corzo Rabanal (Universidad Nacional de Cuyo)

Mejor Jugadora de la Final: Sofía Martínez Ochoa (Banco Mendoza)

Liga Regional “D”

Mejor Jugadora del Torneo: Malvina De Lucía (Obras)

Mejor Arquera del Torneo: Julieta Buscemi Campos (Del Carmen Tenis Club)

Mejor Jugadora de la Final: Martina Gaitán (Del Carmen Tenis Club)

Los Tordos y Tacurú dijeron presente en Campeonato Argentino de hockey en Tucumán.

Mientras tanto, los equipos mendocinos Los Tordos y Tacurú viajaron a Tucumán para disputar el campeonato nacional. Las azulgranas compitieron en la Liga A y las sanmartinianas en la B, finalizando ambas en el sexto lugar de sus respectivos torneos.

El hockey mendocino sigue creciendo y demostrando su nivel en cada competencia, consolidándose como una de las potencias del interior del país.