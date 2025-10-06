Mendoza vibró con el hockey regional: Banco Mendoza y Del Carmen Tenis Club fueron campeones
Durante cuatro días, la provincia reunió a los mejores clubes de hockey sobre césped de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza en las Ligas Regionales Sub 16.
Mendoza volvió a vivir un fin de semana a puro hockey sobre césped. Del 2 al 5 de octubre se disputaron cuatro torneos regionales Sub 16 (A,B, C y D), con gran nivel de competencia y emoción en cada categoría.
La Liga Regional “A” quedó en manos de Universitario de Córdoba, que venció en una final vibrante a Lomas de Rivadavia (San Juan) por penales, luego de empatar 2-2 en tiempo regular. El tercer puesto fue para Regatas Andino, que superó a Universidad de San Juan “B”.
En el Regional “B”, la definición también fue por shoot-out. Barrio Parque, de Córdoba, se consagró campeón tras igualar 1-1 con Universidad de Río Cuarto. Marista Rugby Club completó el podio al imponerse 2-1 ante Teqüe, en duelo mendocino.
El festejo local llegó con la Liga “C”, donde Banco Mendoza se impuso 2-1 a Universidad Nacional de Cuyo en una final netamente provincial. Las de Chacras de Coria venían de eliminar a Murialdo, que se quedó con el tercer lugar.
Otro título para Mendoza fue el de Del Carmen Tenis Club, campeón de la Liga “D” tras superar 2-1 a Rivadavia en un encuentro muy parejo, donde Obras completó el podio.
Durante el certamen se vivieron jornadas intensas, con gran acompañamiento del público y un alto nivel de juego en todas las categorías.
Premios individuales
Liga Regional “A”
Mejor Jugadora del Torneo: Indiana Gómez Paolasso (Universitario de Córdoba)
Mejor Arquera del Torneo: Victoria Flores (Huazihul)
Mejor Jugadora de la Final: Catalina Ovando Torterolo (Universitario de Córdoba)
Liga Regional “B”
Mejor Jugadora del Torneo: Clara González Vallesi (Marista)
Mejor Arquera del Torneo: Florencia Mikyna (Marista)
Mejor Jugadora de la Final: Josefina Pirroncello Gutta (Barrio Parque)
Liga Regional “C”
Mejor Jugadora del Torneo: Julia Sarlo Mole (Banco Mendoza)
Mejor Arquera del Torneo: Martina Corzo Rabanal (Universidad Nacional de Cuyo)
Mejor Jugadora de la Final: Sofía Martínez Ochoa (Banco Mendoza)
Liga Regional “D”
Mejor Jugadora del Torneo: Malvina De Lucía (Obras)
Mejor Arquera del Torneo: Julieta Buscemi Campos (Del Carmen Tenis Club)
Mejor Jugadora de la Final: Martina Gaitán (Del Carmen Tenis Club)
Los Tordos y Tacurú dijeron presente en Campeonato Argentino de hockey en Tucumán.
Mientras tanto, los equipos mendocinos Los Tordos y Tacurú viajaron a Tucumán para disputar el campeonato nacional. Las azulgranas compitieron en la Liga A y las sanmartinianas en la B, finalizando ambas en el sexto lugar de sus respectivos torneos.
El hockey mendocino sigue creciendo y demostrando su nivel en cada competencia, consolidándose como una de las potencias del interior del país.