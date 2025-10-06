A casi un año de renunciar en Inter Miami, el Tata Martino acordó su llegada a otro club de la MLS

Gerardo Martino es uno de los directores técnicos argentinos de mayor prestigio en el mundo, pero se encuentra sin trabajar desde su renuncia de Inter Miami a fines de 2024 luego del "fracaso" de quedar eliminado en primera instancia de los playoffs de la MLS tras quedar primero en la tabla anual.

A lo largo de este 2025 se ha mantenido sin club. No le faltaron ofertas de todos modos: fue buscado por Botafogo, último campeón de la Libertadores, y por Colo-Colo, entre otros, y volvió a aparecer en la lista de candidatos para dirigir a Boca luego de la salida de Fernando Gago. En ninguno de los casos se produjo su arribo.

Se cruzan los papeles para rubricar un contrato y volver a para dirigir la próxima temporada.



con @agustinmalves pic.twitter.com/w6lvJAGbZC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 6, 2025

Sin embrago, a casi un año de su salida de las Garzas, el Tata ya habría llegado a un acuerdo de palabra para convertirse en el próximo entrenador de Los Angeles FC. "Se cruzan los papeles para rubricar un contrato y volver a Estados Unidos para dirigir la próxima temporada", informaron los periodistas Germán García Grova y Agustín Malvestiti en X.

El elenco del sur de California, desde su fundación en 2014, ha sido uno de los equipos más dominantes de la Major League Soccer, consagrándose campeón en 2022 y subcampeón en 2023. Además, ganó la U.S. Open Cup en 2024 y la Supporters' Shield en 2019 y 2022, y llegó a la final de la Concachampions en 2020 y 2023, aunque la perdió ambas oportunidades.