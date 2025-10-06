La cruda revelación de Eduardo Domínguez tras el escandaloso arbitraje en Estudiantes-Barracas: "Le dije al juez si..."

Luego del 1-1 entre Estudiantes y Barracas, con polémica arbitrales que favorecieron al visitante, Eduardo Domínguez reveló lo que habló con el árbitro Nazareno Arasa e interpeló al periodismo.

Un partido de Barracas Central, una vez más, quedó marcado por los bochornosos fallos arbitrales que lo beneficiaron. Este domingo, por la fecha 11 del Clausura, igualó 1-1 como visitante con Estudiantes de La Plata en un cotejo que estuvo repleto de polémicas en situaciones clave que no le permitieron a los hinchas en UNO festejar un triunfo.

Las juagadas más escandalosas fueron el gol del empate del Guapo, en el que en el delantero Facundo Bruera le había aplicado un planchazo al defensor Facundo Rodríguez y la incidencia no fue siquiera revisada en el VAR, y el tanto del 2-1 anulado al Pincha por un inexistente offside previo de Guido Carrillo.

Les declaraciones de Eduardo Domínguez sobre el arbitraje Les declaraciones de Eduardo Domínguez sobre el arbitraje

"Luchamos día a día para dar lo mejor de nosotros. Se lo dije al árbitro (Nazareno Arasa)... Si él estaba tranquilo, si dormía tranquilo... Yo estaba muy triste, sigo triste", apuntó al respecto Eduardo Domínguez en conferencia de prensa. "Lo único que puedo hacer es volver a trabajar el martes, seguir generando las situaciones y contextos para que el equipo esté entre los mejores. Después, con lo que no podemos influir es en otras decisiones", agregó resignado.

A su vez, al ser consultado por los numerosos fallos arbitrales polémicos que se han producido en el fútbol argentino, el DT de 47 años interpeló directamente a los periodistas: "El periodismo tendría que presentar las pruebas y decir 'está pasando esto', porque si no tenemos que enfrentar nosotros y decirles a mucha gente que hoy me está escuchando, y va a terminar en la nada misma. Y capaz tienen razón del otro lado", sostuvo.