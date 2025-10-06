El fuerte anuncio de Marcelo Moretti sobre su regreso a San Lorenzo: "La Justicia me dio la razón, vuelvo con..."

Luego de que quedara anulada la reunión en la que se declaró la acefalía de San Lorenzo, Marcelo Moretti movió aún más el avispero.

San Lorenzo, que atraviesa ya sin dudas la peor crisis institucional de toda su historia, no tiene paz y sigue sumando capítulos a una debacle dirigencial que parece no tener fin. Y a semanas de que se declarara la acefalía, este lunes la Justicia falló en favor de Marcelo Moretti y determinó la anulación de dicha resolución.

Por lo tanto, pese a el rechazo que le demostraron dentro del club y al repudio generalizado que expresan los hinchas en las gradas cada partido que juegan de local, el presidente electo en 2023 volverá a ocupar su cargo. Pero esta no fue la única noticia que sacudió a Boedo en las últimas horas.

Marcelo Moretti anunció su regreso junto a Néstor Ortigoza El exfutbolista Néstor Ortigoza está denunciado por violencia de género por su expareja Foto: @ortigoza20 Según Moretti, Ortigoza será su nuevo vicepresidente. @ortigoza20

Esta misma jornada, en diálogo con el medio partidario Mundo Azulgrana, Moretti hizo un fuerte y polémico anuncio que provocó la furia de los fanáticos en redes sociales: "La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Néstor Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver", aseguró.

Es que, como si no fuera suficiente con el retorno del máximo dirigente, lo hará en compañía del exvolante paraguayo, quien a mediados del año pasado había sido removido de su puesto como director del fútbol profesional y que meses después quedó en el ojo de la tormenta por la denuncias en su contra por violencia de género.