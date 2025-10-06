Tremendo cruce entre Insua y un periodista de Estudiantes por el bochornoso arbitraje ante Barracas: "Yo decido qué contesto y..."

Ruben Darío Insua fue consultado en conferencia por los escandalosos fallos arbitrales que favorecieron a Barracas ante Estudiantes y salió con los tapones de punta.

Insua volvió a enojarse cuando le preguntaron por los fallos arbitrajes que favorecieron a Barracas en La Plata.

El empate 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central tomó mucha repercusión porque, nuevamente, el Guapo se vio favorecido por una serie de escandalosos fallos arbitrales que le impidieron al Pincha llevarse los tres puntos. En ese contexto, el juego pasó a un segundo plano y todo quedó centrado en la bochornosa actuación arbitral.

En primera instancia, un claro planchazo de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez justo antes del empate no fue advertido por el árbitro Nazareno Arasa ni por el VAR, con José Carreras a la cabeza. No obstante, lo más escandaloso fue el insólito trazado de líneas que utilizó este último desde Ezeiza para anular el 2-1 del León por un supuesto offside de Guido Carrillo, cuando a simple vista se observa como el delantero está por detrás del defensor visitante.

Luego del partido, las preguntas, tanto para Eduardo Domínguez como a Ruben Darío Insua, fueron direccionadas hacia los tremendos fallos de la terna arbitral que terminaron incidiendo en el resultado final, perjudicando claramente a Estudiantes. Sin embargo, como suele ser habitual, al DT de Barracas no le gustó nada.

Insua cruzó a un periodista que le pregunto por el polémico arbitraje En conferencia de prensa, un periodista ligado al Pincha le dijo al Gallego: "Sé que no te gusta hablar de los arbitrajes, pero hoy no lo podés pasar por alto". Sin dejarlo terminar, el exentrenador de San Lorenzo lo cruzó: "Sí puedo pasarlo por alto, decido yo que contesto y que no". Enseguida, le dio el pie para que este terminara de desarrollar la pregunta concreta: ¿Creés que hoy Barracas fue favorecido?". "No, creo que no", sentenció el técnico sin más palabras.

Declaraciones cruzadas: las miradas de Domínguez e Insua tras el bochornoso arbitraje en Estudiantes-Barracas. Declaraciones cruzadas: las miradas de Domínguez e Insua tras el bochornoso arbitraje en Estudiantes-Barracas. Video: Paso a Paso