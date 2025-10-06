La desorbitante teoría conspirativa del exárbitro Pablo Lunati sobre el gol anulado a Borja en Central-River: "Usaron la IA"

Pablo Lunati, el árbitro retirado confeso hincha de River, puso en duda el tanto no convalidado a Borja por mano de Colidio de una manera muy peculiar.

El duelo entre Rosario Central y River en el Gigante de Arroyito puso en el foco principal a la terna arbitral comandada por Yael Falcón Pérez. El Millonario terminó muy caliente con el juez y hubo muchos reclamos eufóricos, uno de ellos fue el gol anulado a Miguel Ángel Borja sobre el final del primer tiempo que hubiera significado el 2-1 parcial en favor de la Banda.

En el momento, y durante unos largos minutos, el tanto no convalidado al colombiano generó muchas dudas ya que, en la cámara tradicional de partido, no se logró observar el desvío en la mano de Facundo Colidio antes de que la pelota pasara la línea de meta. Sin embargo, sí se vio claramento el toque en la cámara de atrás del arco, por lo que el gol estuvo bien anulado.

Los tuits de Pablo Lunati luego del gol anulado a Borja Más allá de eso, el que salió con los tapones de punta tras el gol anulado fue Pablo Lunati, el exárbitro confeso fana de River que, a través de su cuenta de X (ex Twitter) se negó rotundamente a creer en la veracidad de la imagen y acusó al VAR de utilizar Inteligencia Artificial para anularlo. "Tienen alguna duda que usaron la IA, olvidateeeeeeeeeeeeee. La pasaron 25 minutos después, NO LES CREO NADA!!!!!!", afirmó en primera instancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablolunati22/status/1975004014686450001?s=46&partner=&hide_thread=false Tienen alguna duda que usaron la IA, olvidateeeeeeeeeeeeee

La pasaron 25 minutos después,

NO LES CREO NADA !!!!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) October 6, 2025

Luego de ese tuit, Lunati publicó otro donde hasta incluyó un video donde se ve el impacto en la mano del delantero ex Tigre, pero sostuvo: "Les cuento, en la cancha el fuera de juego que cobran es el de Borja (MAL COBRADO) está claro que el juez de línea jamás vio que la pelota toca en Colidio (segundo supuesto fuera de juego). Ahora bien, cuando revisan y ven que Borja está claramente habilitado, buscan en Colidio. ¿Nunca se dan cuenta que hay 2 jugadores de Central?, ¿qué pasa?, ¿cómo debía reanudar en gol o no gol el árbitro?".