El fuerte anuncio de Fede D'Elia, fana de Estudiantes, indignado por el arbitraje contra Barracas: "Acabo de dar el paso"

Federico D'Elia, protagonista de Los Simuladores, expresó su enojo por los escandalosos fallos arbitrales que favorecieron a Barracas vs. Estudiantes y dejó un aviso importante.

Nuevamente, las polémicas -no tan polémicas- de la fecha de la Liga Profesional involucran a Barracas Central. El Guapo se vio claramente favorecido por el arbitraje de Nazareno Arasa, asistido por José Carreras en el VAR, en el 1-1 ante Estudiantes en La Plata con dos jugadas muy puntuales que le arrebataron al Pincha la chance de quedarse con los tres puntos y la cima de la Zona A.

En primera instancia, un claro planchazo de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez justo antes del empate no fue advertido por la terna arbitral. No obstante, lo más escandaloso fue el insólito trasado de líneas que utilizó el VAR para anular el 2-1 del León por un supuesto offside de Guido Carrillo, cuando a simple vista se observa como el delantero está por detrás del defensor visitante.

El insólito trasado de líneas del VAR para anularle el gol a Estudiantes ante Barracas El gol anulado a Estudiantes por supuesto offside de Carrillo

En ese contexto, hubo indignación generalizada en las redes sociales y una de las grandes personalidades que se expresó fue Federico D'Elia, uno de los protagonistas de la icónica serie Los Simulares. El actor, fanático de Estudiantes, ya venía siendo muy crítico con los arbitrajes en general y ahora, atravesado por los fallos contra su equipo, hizo un fuerte anuncio personal.

El anuncio de Fede D'Elia tras el escándalo: ¿deja de ver fútbol? "El primer paso ya lo di (no estoy yendo a la cancha, una pena), el segundo paso lo acabo de dar, adiós PackFutbol", sentenció en su cuenta de X (ex Twitter), citando un posteo anterior en el que había adelantado que "no nos la va a hacer fácil el sr. juez". En simples palabras, D'Elia dejó en claro que no seguiría pagando para ver los partidos. ¿Será así o lo dijo en caliente?