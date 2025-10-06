Tras el Rugby Championship, qué viene para Los Pumas: la agenda del equipo argentino

Los Pumas cerraron el pasado sábado el Rugby Championship 2025 con una derrota ante los Springboks en Londres, por 29 a 27, y ahora deberán esperar para ver si este certamen, que enfrenta a la Argentina con las potencias del hemisferio sur, Nueva Zelanda , Sudáfrica y Australia , tiene continuidad posiblemente en 2028.

Mientras tanto, se prepara para afrontar una nueva ventana en noviembre para cerrar un año con altibajos, pero con saldo positivo por el crecimiento del equipo.

Ahora, los dirigidos por Felipe Contepomi tendrán algunas semanas de descanso y volverán a reunirse a fines de octubre para la gira por el Reino Unido . Por supuesto, algunos jugadores tendrán actividad con sus clubes.

El comienzo de la ventana de noviembre para el Seleccionado argentino de rugby será frente a Gales . El encuentro se jugará el domingo 9 de ese mes en el Principality de Cardiff a las 12:10.

Luego, el domingo 16, Los Pumas se medirán con Escocia en Murrayfield, también a las 12.10 de nuestro país.

Finalmente, el domingo 23 a las 13:10, el rival será Inglaterra y el escenario el Twickenham Stadium, donde se cerró el Championship ante Sudáfrica.

Los Pumas en el Championship 2025

Los Pumas cerraron el Rugby Championship 2025 , el certamen que tiene cara a cara al Seleccionado argentino con las máximas potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, en la última colocación.

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies, respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi sufrió una dura derrota por 67 a 30 ante los Springboks y allí perdió la chance de pelear por el título. Finalmente, cayó en el último juego ante el mismo rival, pero 29 a 27.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship, la última, con una derrota ante los All Blacks, en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperó y consiguió un triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies, por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas llegaron con chances de ser campeones al juego con Sudáfrica, a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones, pero la derrota contundente los dejó afuera de la pelea. El equipo argentino cerró su participación en el torneo el sábado 4 de octubre, en el Twickenham Stadium, de Londres, con otra derrota ante Sudáfrica, que terminó siendo nuevamente el campeón.