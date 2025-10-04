La lapidaria sentencia de Felipe Contepomi con el arbitraje tras el 27-29 de Los Pumas ante Sudáfrica: "Me genera..."

Los Pumas cerraron su participación en el Rugby Championship con una derrota ajustada por 29-27 ante Sudáfrica en Twickenham, en un partido donde los detalles y algunas decisiones arbitrales resultaron determinantes. Al final del encuentro, el entrenador Felipe Contepomi dejó sensaciones encontradas: orgullo por el rendimiento del equipo, pero molestia por ciertos fallos.

"Siento un orgullo enorme por cómo los chicos se comportaron, cómo juegan, cómo lo que intentan. Después, se hace muy difícil perder, cuesta, duele... pero los chicos jugaron un partidazo", comenzó diciendo el head coach en diálogo con ESPN.

Luego, al ser consultado por algunas decisiones polémicas (como un knock on intencional no sancionado y una pesca dudosa que evitó un posible try argentino), fue claro: "No soy futurólogo. Lo pueden hablar ustedes, analícenlo, qué sé yo... ¿Qué me genera? Frustración, qué sé yo, no sé, pero no cuenta para nada, y eso no lo controlo".

Más allá del enojo, Contepomi destacó la actitud del equipo ante el campeón del mundo: "Se puso bajo presión al posiblemente… no, al mejor equipo del mundo. Los chicos hicieron lo que queríamos hacer estratégicamente".

El capitán Julián Montoya también se refirió a los fallos arbitrales: "La verdad que duele, pero no es algo que controlamos. Tuvimos varias entradas a las 22 y nos pescan un par de pelotas... Después un knock on que el árbitro me dice que fue con las dos manos, y se ve que fue con una. Es frustrante, pero debemos manejar eso".

Así quedaron las posiciones del Rugby Championship

Con este resultado, Sudáfrica se consagró campeón del torneo con 19 puntos y una mejor diferencia que los All Blacks, mientras que Los Pumas cerraron cuartos con 10 unidades y muchas señales positivas para el futuro.