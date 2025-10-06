Presenta:

¡Bombazo en San Lorenzo! La Justicia dejó sin efecto la acefalía y Marcelo Moretti volverá a la presidencia

La Cámara Civil resolvió dejar sin efecto la acefalía en San Lorenzo al considerarla "irregular" y Marcelo Moreti tomará nuevamente las riendas del club.

MDZ Deportes

Este lunes al mediodía, la vida institucional de San Lorenzo volvió a dar un giro drástico: la Justicia decidió dejar sin efecto la acefalía decretada hace 20 días por renuncias masivas en la Comisión Directiva y ratificó a Marcelo Moretti como presidente del club.

El anuncio fue oficializado por la Cámara Civil, que hizo lugar a la medida cautelar presentada por el máximo dirigente y comunicó la anulación de la acefalía del pasado 16 de septiembre.

