Lanus

Lanús derrotó 2-1 a San Lorenzo en un partido entretenido y quedó a dos unidades de la cima de la Zona B

San Lorenzo, quinto con 16 unidades, visita a Lanús, cuarto con 17 puntos, en el marco de la undécima fecha del Grupo B del Clausura de la Liga Profesional.

Festejo granate. Con goles de Marcich y Bou, Lanús le gana a San Lorenzo y se pone tercero en la tabla de puntuaciones del grupo B.&nbsp;

Lanús superó 2-1 a San Lorenzo en un partido correspondiente a la undécima fecha del torneo Clausura, jugado esta noche en el estadio Ciudad de Lanús. Los goles del Granate los convirtieron Sasha Marcich a los 29 minutos del primer tiempo y Walter Bou a los 8 del complemento. Por su parte, Diego Herazo descontó para el Ciclón a los 32 minutos del segundo tiempo.

Noticia en construcción...

El 1-0 de Lanús frente a San Lorenzo

Walter Bou puso el 2-0 para el Granate

El gol de Walter Bou para el 2-0 de Lanús ante San Lorenzo

El descuento de "Lukaku" Herazo para el Ciclón

El minuto a minuto de Lanús vs San Lorenzo

