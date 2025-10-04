Lanús derrotó 2-1 a San Lorenzo en un partido entretenido y quedó a dos unidades de la cima de la Zona B

Lanús superó 2-1 a San Lorenzo en un partido correspondiente a la undécima fecha del torneo Clausura, jugado esta noche en el estadio Ciudad de Lanús. Los goles del Granate los convirtieron Sasha Marcich a los 29 minutos del primer tiempo y Walter Bou a los 8 del complemento. Por su parte, Diego Herazo descontó para el Ciclón a los 32 minutos del segundo tiempo.