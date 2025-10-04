Deportivo Maipú goleó 3-0 a Atlanta, quedó 7° en su zona y se clasificó al Reducido

Maipú aseguró presencia en el Reducido en una tarde brillante ante Atlanta en Villa Crespo. Los goles del Cruzado los marcaron Bonacci, Juan Arno y Saccone, todos en el ST.

Deportivo Maipú goleó 3-0 a Atlanta en el cierre de la Primera Nacional y aseguró así su presencia en el Reducido. En una tarde ideal, el Cruzado se floreó en Villa Crespo y quedó en el séptimo lugar de la Zona con 48 puntos, los mismo que Patronato, pero con mayor diferencia de gol (+4 contra 3).

Deportivo Maipú goleó a Atlanta y espera rival para el Reducido Los goles para Maipú llegaron en el complemento. A los 7' ST, Pío Banacci anticipó un centro en el área y puso en ventaja al elenco mendocino. Luego, a los 32' Juan Arno, su reemplazante, ganó de arriba en un córner y puso el 2-0. Cinco minutos después, Franco Saccone cerró la goleada para ya pensar de lleno en el Reducido.

En dicha instancia, Deportivo Maipú se medirá al tercero de la Zona B, que se definirá este domingo. Si las posiciones terminan tal cual están, el rival a enfrentar será Deportivo Morón. A su vez, con esta tremenda victoria ante el Bohemio, los mendocinos se aseguraron también participar de la Copa Argentina 2026.