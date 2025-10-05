El fuerte descargo de Hernán Mástrangelo tras las acusaciones en la previa de Racing-River: "Después de tantas pavadas..."

El árbitro Hernán Mástrángelo dirigió el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina y luego publicó un mensaje con tono de respuesta a las críticas.

“En casa todos somos gallinas, todas mis hermanas, mi hermano y todos los nietos de papá”, decía Romina en una entrevista, y la frase volvió a circular justo antes del partido jugado en el Gigante de Arroyito, que terminó con triunfo del Millonario por 1-0 con gol de Maximiliano Salas.

Tras la victoria de River, y algunos días después del encuentro, Mástrángelo decidió expresarse en sus redes sociales. Allí publicó una foto junto a sus asistentes y el cuarto árbitro, acompañada de un mensaje con tono de respuesta: "Después de tantas pavadas, solo queda responder con Honestidad y Profesionalismo", escribió el juez.

Hernán Mástrángelo respondió en redes tras dirigir el caliente River-Racing Mástrángelo y sus colaboradores en Racing-River Hernán Mástrángelo no se quedó callado. Tras la polémica por su familia y el River–Racing, dejó un mensaje directo en redes. @mastrangelohernan/IG

El partido tuvo un clima caliente tanto en las tribunas como dentro del campo de juego. La jugada más polémica fue en el primer tiempo, cuando Adrián “Maravilla” Martínez saltó con el codo sobre Juan Carlos Portillo. Mástrángelo solo le mostró amarilla, aunque la acción pareció merecer roja directa (no había VAR).