El picante posteo del hijo de Gustavo Costas tras su cruce con el Huevo Acuña en Racing-River: "Bien de..."

La bronca del final entre Racing y River no terminó en la cancha. Costas usó sus redes para dejar un mensaje que encendió las interpretaciones de los hinchas.

Gonzalo Costas y Gallardo, el cruce tras el final del duelo entre River y Racing por Copa Argentina.

El caliente cierre del Racing- River por Copa Argentina sigue generando repercusiones. Tras el tenso cruce entre Gonzalo Costas y Marcos Acuña, el ayudante de campo de la Academia e hijo de Gustavo Costas volvió a aparecer en escena, esta vez con un mensaje en sus redes sociales.

En una historia de Instagram, el integrante del cuerpo técnico publicó una foto con la frase: “Bien de @racingclub. Con humildad, trabajo y muchos huevos”. La publicación, acompañada de corazones celestes, fue tomada como una respuesta indirecta al exjugador académico.

Gonzalo Costas rompió el silencio con un posteo tras la discusión con Acuña

El posteo llegó pocos días después del altercado con Acuña, quien fue figura en Racing entre 2014 y 2016 y ahora viste la camiseta de River. En pleno campo de juego, ambos se cruzaron con gritos y gestos mientras compañeros y rivales intentaban separarlos.

Según versiones que circularon después del partido, Costas le habría recriminado al lateral por su reacción ante los hinchas académicos, señalando: “Ahora que es campeón del mundo es un desagradecido”. El comentario habría desatado la discusión y encendido la polémica.