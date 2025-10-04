Se definieron los descensos de la B Nacional y se perfilan los duelos del Reducido por subir a Primera

La última fecha de la Zona A de la B Nacional dejó drama por los descensos, festejos por la salvación y expectativa por el ascenso.

El Alvarado de Mar del Plata de Marcelo Vázquez cayó goleado frente a Arsenal -el otro descendido de la zona- y jugará en el Torneo Federal A.

La Primera Nacional cerró una jornada cargada de tensión y emociones. Este sábado se definió el cuarto y último de los descensos y quedaron prácticamente listos los equipos que pelearán por los dos ascensos a la Primera División del fútbol argentino.

En la Zona A, el golpe lo sufrió Alvarado de Mar del Plata, que perdió la categoría al caer 5-0 en su visita a Arsenal en Sarandí. El conjunto del Viaducto, que también descendió (volverá a la B Metropolitana tras 33 años), se despidió con una goleada que terminó salvando a Almagro, pese a su derrota ante Güemes. En tanto, Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada ya habían perdido la categoría por la Zona B.

En la pelea de arriba, Deportivo Madryn, dirigido por Leandro Gracián, se aseguró el primer lugar y jugará la final por el primer ascenso a Primera División.

En la pelea de arriba, Deportivo Madryn, dirigido por Leandro Gracián, se aseguró el primer lugar y jugará la final por el primer ascenso a Primera División. Aguardará rival entre los líderes de la otra zona, con Gimnasia y Esgrima de Mendoza (60 puntos) como principal candidato, que enfrentará este domingo a Defensores de Belgrano. También sueñan Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto, todos con chances matemáticas.

El segundo ascenso saldrá del Reducido, que integran los siete mejores de cada grupo (sin los ganadores de zona). En la Zona A, los clasificados son: Atlanta, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro, San Miguel, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú y Patronato. En la Zona B, la última fecha será decisiva para definir los lugares y posibles clasificados, con Chacarita y Defensores de Belgrano todavía con chances.