Qué se dijeron Gallardo y uno de los hijos de Costas tras el triunfo de River ante Racing: "Loco, sos..."

Marcelo Gallardo y Gonzalo Costas tuvieron un pequeño cruce luego de los incidentes en el final del partido entre el Millonario y la Academia. ¿Qué hablaron?

Volvió a ganar. El River de Marcelo Gallardo, que venía de perder cuatro partidos al hilo e irse silbado por los hinchas el pasado domingo en el Monumental, retomó la senda de la victoria y en un partido que más especial, ya que se impusieron por 1-0 en el clásico del morbo al Racing de Gustavo Costas con un tanto de Maxi Salas, la gran estrella de la llave.

Como suele suceder en cada clásico, los partidos siempre tienen algo de picante y mucho roce, y este no fue la excepción. Tras el final del partido, los futbolistas de ambos equipos se cruzaron y se dijeron de todo, pero lo más llamativo fue que Adrián “Rocky” Balboa escupió a Marcos Acuña y desató la furia del Huevo que tuvo que ser controlado por algunos de sus compañeros e incluso del propio Marcelo Gallardo.

El cruce entre Marcelo Gallardo y Gonzalo Costas El DT salió a frenar el conflicto, que no terminó a mayores, y mandó a todos sus jugadores a festejar con el público presente en el Gigante de Arroyito. No obstante, cuando ya se estaba yendo al vestuario, el Muñeco se cruzó con Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo del DT de la Academia, y tuvieron un ida y vuelta verbal. ¿Qué se dijeron?

“Sos grande loco”, le dice Marcelo Gallardo. A su vez, Costas le responde, “Yo no le pegué”, y el Muñeco le pregunto “¿Porque querías ir a pelear”. Finalmente, el hijo de Gustavo le puso paños fríos a la situación y lanzó “Lo hablamos allá”.

