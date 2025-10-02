La contundente definición de Gallardo sobre el triunfazo de River ante Racing: "Tuvimos los huevos para..."

Gallardo se mostró aliviado luego de la victoria sobre Racing y destacó la actitud de sus jugadores en un partido tan duro como el que se disputó.

River Plate obtuvo un triunfazo clave este jueves ante Racing por 1-0 por los cuartos de Copa Argentina 2025. El equipo de Marcelo Gallardo llegaba con la soga al cuello luego de quedar afuera en Copa Libertadores y sufrir cuatro derrotas al hilo, por lo que una nueva caída y eliminación hubieran sido lapidarias.

"Estoy contento porque veníamos atravesando en estos 10 días un período no del todo positivo. Era un partido emocional ante un rival muy duro y físico. Nosotros teníamos que sobreponernos a como veníamos, imponer presencia y aprovechar recuperar el orgullo que debía ponerse de manifiesto", apuntó el Muñeco en conferencia de prensa luego del encuentro, notoriamente aliviado por la victoria.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa Marcelo Gallardo destacó la actitud de River para vencer a Racing

"Fue un partido duro, físico, pegamos primero, tuvimos chances para estirar un poco más, ellos tuvieron las suyas y lo manejamos de acuerdo a las emociones de lo que se vivía adentro. En un partido así, el marco, las dos hinchadas, había que jugarlo y marcar presencia", continuó su análisis.

"Había que mostrar carácter y sacar el orgullo que estaba tocado. Eso me gustó ante un equipo que propone ataque directo, con juego largo de segunda pelota y por los laterales: defendimos bien los centros al área y no nos dañaron. Nos faltó un poco más de control en el segundo tiempo para manejar el trámite de otra manera, pero el partido era emocional y se jugó como se tenía que jugar. Era un aprendizaje: aprendimos de los errores", destacó luego.