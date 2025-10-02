Las bombas de Maxi Salas tras el triunfazo de River ante Racing: "Se portó muy mal conmigo esta..."

Maxi Salas, autor del gol de la victoria de River, hizo fuertes declaraciones al referirse a lo sucedido entre él y Racing luego de su salida.

El "partido del morbo" le hizo honor a la denominación que se le puso en la previa. River Plate eliminó a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina nada menos que con un gol de Maximiliano Salas, que facturó al minuto 5 del primer tiempo.

Desde su traspaso en el último mercado de pases, el delantero de 27 años fue objeto de las peores acusaciones por parte de los hinchas blanquicelestes, los cuales expresaron toda su bronca con pasacalles, silbidos y cánticos durante todo el partido.

Las declaraciones de Maximiliano Salas tras el triunfo de River Las declaraciones de Maximiliano Salas

Luego del encuentro, el Pizzero habló ante el micrófono de TyC Sports y lanzó unas fuertes bombas que generaron una gran repercusión. "Quiero agradecer a la dirigencia anterior, a Víctor (Blanco), que había confiado en mí junto a Gustavo (Costas). Estoy muy contento, feliz", comenzó su alocución.

En ese sentido, cuando le preguntaron qué pasó con la dirigencia actual de Diego Milito, con quien ya había tenido algunos entredichos tras su pase a River, fue contundente: "Se portaron muy mal conmigo. A los desagradecidos, que les vaya bien. Yo siempre di todo por el club, pero bueno...", apuntó Salas.