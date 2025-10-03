No se vio en TV: la picante discusión entre Maxi Salas y Juanfer Quintero en pleno River-Racing

Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas tuvieron una fuerte discusión por un reclamo insólito del colombiano en un momento clave del partido.

La picante discusión entre Salas y Juanfer Quintero en pleno River-Racing que no se vio en TV.

El River de Marcelo Gallardo se quedó con el clásico del morbo. Gracias a un gol tempranero de la principal figura de la llave, Maxi Salas, el Millonario se impuso por 1-0 ante el Racing de Gustavo Costas, volvió a ganar un partido tras cuatro derrotar al hilo y se metió dentro de los 4 mejores de la Copa Argentina.

En un partido con muchas situaciones de gol, el equipo del Muñeco pegó desde el arranque gracias a un golazo del ex Racing. Juanfer Quintero metió un cambio de frente sensacional para Facundo Colidio, este se la bajó a Marcos Acuña, quien le tiró un pase filtrado excepcional y lo dejó solo contra el arco. El ex Tigre le tiró el buscapié a Salas quien con un zurdazo cruzado estampó el único gol del partido y le permitió al elenco de Núñez clasificarse a las semifinales.

Maxi Salas Racing River Maxi Salas fue el autor del gol que le dio la victoria a River ante Racing. Fotobaires

La picante discusión entre Salas y Juanfer Quintero Tras el gol del Pizzero, River generó más situaciones de gol e incluso podría haberse ido al descanso con 2 goles de ventaja, pero las atajadas de Cambeses y las situaciones erradas provocaron que sufrieran más de lo normal en el último minuto. Además, también generó que hasta los propios futbolistas se peleen entre sí y eso fue lo que sucedió con Juanfer Quintero y Maxi Salas.

En el PT y con el match 1-0 a favor del Millonario, el ex Palestino recibió una fuerte infracción de Santi Sosa. Cuando estaba en el piso, sus compañeros lo ayudaron a levantarse, pero apenas se paró, el colombiano le recriminó que pasara más la pelota. Esto no le gustó para nada a Salas, quien le respondió de manera caliente y provocó un cortocircuito. De todas maneras, la situación no pasó a mayores y el partido continuó de la mejor manera para los dirigidos por Gallardo.