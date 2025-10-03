No se vio en TV: la picante discusión entre Maxi Salas y Juanfer Quintero en pleno River-Racing
Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas tuvieron una fuerte discusión por un reclamo insólito del colombiano en un momento clave del partido.
El River de Marcelo Gallardo se quedó con el clásico del morbo. Gracias a un gol tempranero de la principal figura de la llave, Maxi Salas, el Millonario se impuso por 1-0 ante el Racing de Gustavo Costas, volvió a ganar un partido tras cuatro derrotar al hilo y se metió dentro de los 4 mejores de la Copa Argentina.
En un partido con muchas situaciones de gol, el equipo del Muñeco pegó desde el arranque gracias a un golazo del ex Racing. Juanfer Quintero metió un cambio de frente sensacional para Facundo Colidio, este se la bajó a Marcos Acuña, quien le tiró un pase filtrado excepcional y lo dejó solo contra el arco. El ex Tigre le tiró el buscapié a Salas quien con un zurdazo cruzado estampó el único gol del partido y le permitió al elenco de Núñez clasificarse a las semifinales.
La picante discusión entre Salas y Juanfer Quintero
Tras el gol del Pizzero, River generó más situaciones de gol e incluso podría haberse ido al descanso con 2 goles de ventaja, pero las atajadas de Cambeses y las situaciones erradas provocaron que sufrieran más de lo normal en el último minuto. Además, también generó que hasta los propios futbolistas se peleen entre sí y eso fue lo que sucedió con Juanfer Quintero y Maxi Salas.
En el PT y con el match 1-0 a favor del Millonario, el ex Palestino recibió una fuerte infracción de Santi Sosa. Cuando estaba en el piso, sus compañeros lo ayudaron a levantarse, pero apenas se paró, el colombiano le recriminó que pasara más la pelota. Esto no le gustó para nada a Salas, quien le respondió de manera caliente y provocó un cortocircuito. De todas maneras, la situación no pasó a mayores y el partido continuó de la mejor manera para los dirigidos por Gallardo.
¿Contra quién juega River las semifinales de la Copa Argentina?
Tras dejar en el camino a Racing, River está a un paso de jugar una nueva final de Copa Argentina. Para ello deberá eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza (día, hora y sede a confirmar). A su vez, del otro lado del cuadro, Belgrano y Argentinos Juniors definirán al segundo finalista del torneo más federal del país.