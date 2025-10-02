La "queja" de Gustavo Costas tras la eliminación en Copa Argentina: "Se jugó como quería River"

Racing cayó ante River en cuartos de final y Gustavo Costas se lamentó por cómo se desarrolló el partido, especialmente en el segundo tiempo.

Racing no pudo estirar su buen momento tras la clasificación a semis de la Libertadores y quedó eliminado este jueves de la Copa Argentina al caer 1-0 ante River Plate por los cuartos de final. Se trató de un partido muy disputado y caliente, con mucho roce y que, para colmo, lo perdió con un gol de Maxi Salas.

De este modo, el equipo de Gustavo Costas ya no podrá pelear en los tres frentes y, si bien sigue con vida en el ámbito internacional, el principal objetivo, deberá comenzar a sumar puntos en el torneo Clausura y la tabla anual de la Liga Profesional para poder clasificar a copas en el 2026.

La queja de Gustavo Costas tras la eliminación en Copa Argentina

Luego del encuentro, el DT académico habló en conferencia de prensa: "Quiero agradecer y pedirle perdón a la gente de Racing que vino, que acompañó y cantó todo el partido. Estoy orgulloso de mis jugadores, dejaron todo. No le pudimos dar a la gente la Copa Argentina, que no la tenemos y ya va a venir", apuntó en primer término.

Luego, analizó el desarrollo del juego en el Gigante de Arroyito: "Capaz el empate era lo más justo. En el segundo tiempo no se jugó me parece, entre una cosa y otra. El primer tiempo pienso que ellos encuentran el gol, habíamos quedado abiertos. Después tuvimos muchas, llegamos fácil pero no podíamos meterla. Nos vamos con bronca, amargados...", se lamentó.