Por qué para Gustavo Costas Racing no le pudo ganar el clásico a Independiente: "Nos quedamos sin..."

Gustavo Costas analizó el 0-0 entre Racing e Independiente y también palpitó el duelo contra River por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Racing llegaba al clásico de este domingo ante Independiente entonado luego de meterse en semifinales de la Copa Libertadores en la semana. Sin embargo, no jugó su mejor partido, pasó zozobra por momentos y terminó empatando 0-0 en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 10 del torneo Clausura.

Si bien tenía el ánimo por las nubes, lo cierto es que el equipo de Gustavo Costas venía con mucho desgaste acumulado por afrontar la triple competencia, y encima en la antesala de un duelo crucial contra River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo jueves desde las 18 horas.

"Empezamos bien, tuvimos muy buenos 25 minutos. Después nos quedamos sin piernas, aunque no es excusa. Erramos pases tontos y les dimos vida. Luego nos quedamos y nos costó muchísimo, y muchas veces quedamos mal parados. No podemos tener tantas desatenciones", reconoció el DT de 62 años en conferencia de prensa respecto del empate con el Rojo.

En ese sentido, se refirió a las situaciones claras que tuvo Independiente: "Gracias a Dios las erraron, pero si hubiéramos perdido, hubiésemos terminado muy mal. En otra época, estos partidos los perdíamos". Y agregó con un dejo de alivio: "Los clásicos uno los quiere ganar siempre, pero hay que rescatar lo positivo, como volver a terminar con el arco en cero".