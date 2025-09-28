Para Gustavo Quinteros, Independiente se quedó con "un empate con sabor a poco" ante Racing: "Tuvimos situaciones muy claras"

Quinteros, que debutó en el banco de Independiente nada menos que en el clásico, analizó el 0-0 en el Cilindro y se lamentó por las chances desperdiciadas.

Independiente, que llegaba al clásico de Avellaneda de este domingo en cancha de Racing sin victorias en el Clausura y necesitado de ganar para salir del fondo de la tabla y volver a meterse en puestos de copas internacionales, empató 0-0 en el Cilindro en un duelo muy disputado que pudo haberlo ganado sobre el final.

Fue el debut de Gustavo Quinteros en el banco del Rey de Copas y, a pesar del poco tiempo que tenía de trabajo, le jugó de igual a igual como visitante a una Academia que venía entonada. Es más, tuvo la mayor cantidad de llegadas y las más peligrosas, pero no las pudo facturar, y hasta le anularon dos goles por posición adelantada.

El análisis de Gustavo Quinteros del empate ante Racing

"A partir de los 15 minutos nos adaptamos y creamos varias situaciones de gol, pero no se pudo. Creo que es un empate con sabor a poco, Independiente tuvo las mejores situaciones para ganar, todas muy claras. Lamentablemente, no ligamos. Me voy con esa angustia de no haber ganado los tres puntos", se lamentó el DT de 60 años luego del encuentro en conferencia de prensa.

Aún así, mostró optimismo por lo hecho por sus dirigidos: "Estoy contento porque siento que dimos un paso hacia adelante. Los jugadores incorporaron todo lo que habíamos trabajado en la semana. Esperemos que en los próximos partidos podamos definir mejor o que no haya un defensor rival para sacarla en la línea", apuntó.