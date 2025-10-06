El club mendocino que marca el camino del rugby femenino juvenil

La provincia de Mendoza volvió a subirse a la cúspide del rugby femenino de la mano de un club que se transformó en una referencia a nivel local y nacional y que seguramente marcará un camino de una disciplina que avanza a pasos agigantados en búsqueda de posicionarse.

Con un trabajo de ladrillo, pulmón y perseverancia, Rivadavia Rugby Club cosecha poco a poco todo lo que sembró durante estos últimos años y construye los cimientos de una estructura que refleja solidez y firmeza.

En el camino al título, las mendocinas vencieron a Córdoba Athletic (30-0), Marabunta de Río Negro (22-0) y Taborín de Córdoba (14-12)

En una disciplina cada vez más arraigada y menos prejuiciosa, en donde cientos de chicas de todo el país sueñan con alcanzar la gloria, Mendoza se posiciona como unas de las pioneras en la formación y preparación de jugadoras de rugby.

Rivadavia Rugby Club , la institución del Este provincial que venía de imponerse en el torneo provincial y en el regional, se subió ahora a lo más alto del rugby nacional tras consagrarse campeón del Nacional de Clubes a nivel juvenil en Villa Carlos Paz , Córdoba .

Rivadavia Rugby 2 El staff de Rivadavia Rugby con la copa del Nacional de Clubes que se jugó en Villa Carlos Paz. Prensa Rivadavia Rugby Club

Luego de participar en las finales de los Juegos Evita en Mar del Plata, las Linces superaron en el encuentro definitorio del Nacional a Tiro Federal de Salta por 20 a 5 y cerraron un año que será inolvidable, dejando una huella que seguramente marcará el camino del rugby femenino de la provincia.

El plantel campeón

El plantel de Rivadavia Rugby campeón del Nacional de Clubes juvenil 2025 estuvo compuesto por Candela Rodríguez, Guadalupe Rodríguez, Selena Ruarte, Catalina Rinaudo, la mejor jugadora del torneo, Candela Gutiérrez, Luisana Duscio, Lara Villafañe, Brisa Accinelli, Morena Quiroga, Priscila Gómez y Neyen Sosa.

El staff estuvo conformado por Daniel Quiroga, Mauricio Prandina, Sebastián Ortiz, Dardo Molina y Eliana Marinozzi.