Alertas por viento en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz: habrá ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos fuertes que afectarán el sur y el centro del país. Las ráfagas más intensas se registrarán en zonas costeras y cordilleranas durante la tarde del lunes.

Este lunes 13 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por vientos intensos que alcanzarán a Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente el sector oeste y sur de estas provincias, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", indicó el SMN en su último reporte. Estas condiciones se mantendrán durante gran parte de la jornada, especialmente en sectores costeros y zonas de meseta patagónica.

El SMN emitió alertas por vientos que afectarán gran parte del sur argentino este lunes. En el resto del país, el tiempo se mantendrá estable con temperaturas templadas a cálidas, especialmente en el norte y centro, donde el termómetro superará los 30° en varias provincias. Conocé las máximas y mínimas para cada provincia: