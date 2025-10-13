Presenta:

Alertas por viento en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz: habrá ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos fuertes que afectarán el sur y el centro del país. Las ráfagas más intensas se registrarán en zonas costeras y cordilleranas durante la tarde del lunes.

Las alertas por vientos del SMN incluyen ráfagas intensas en el sur y el centro del país, con especial atención en la región patagónica.

Este lunes 13 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por vientos intensos que alcanzarán a Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente el sector oeste y sur de estas provincias, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", indicó el SMN en su último reporte. Estas condiciones se mantendrán durante gran parte de la jornada, especialmente en sectores costeros y zonas de meseta patagónica.

El SMN emiti&oacute; alertas por vientos que afectar&aacute;n gran parte del sur argentino este lunes.

En el resto del país, el tiempo se mantendrá estable con temperaturas templadas a cálidas, especialmente en el norte y centro, donde el termómetro superará los 30° en varias provincias. Conocé las máximas y mínimas para cada provincia:

  • Buenos Aires: mínima 12°, máxima 24°
  • Catamarca: mínima 14°, máxima 31°
  • Chaco: mínima 14°, máxima 28°
  • Chubut: mínima 11°, máxima 22°
  • Córdoba: mínima 13°, máxima 27°
  • Corrientes: mínima 15°, máxima 28°
  • Entre Ríos: mínima 14°, máxima 27°
  • Formosa: mínima 15°, máxima 28°
  • Jujuy: mínima 14°, máxima 30°
  • La Pampa: mínima 10°, máxima 28°
  • La Rioja: mínima 15°, máxima 32°
  • Mendoza: mínima 14°, máxima 29°
  • Misiones: mínima 15°, máxima 28°
  • Neuquén: mínima 13°, máxima 27°
  • Río Negro: mínima 9°, máxima 27°
  • Salta: mínima 14°, máxima 31°
  • San Juan: mínima 13°, máxima 29°
  • San Luis: mínima 13°, máxima 27°
  • Santa Cruz: mínima 5°, máxima 12°
  • Santa Fe: mínima 14°, máxima 27°
  • Santiago del Estero: mínima 15°, máxima 33°
  • Tierra del Fuego: mínima 5°, máxima 10°
  • Tucumán: mínima 15°, máxima 31°

