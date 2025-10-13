Alertas por viento en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz: habrá ráfagas de hasta 90 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos fuertes que afectarán el sur y el centro del país. Las ráfagas más intensas se registrarán en zonas costeras y cordilleranas durante la tarde del lunes.
Este lunes 13 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por vientos intensos que alcanzarán a Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente el sector oeste y sur de estas provincias, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", indicó el SMN en su último reporte. Estas condiciones se mantendrán durante gran parte de la jornada, especialmente en sectores costeros y zonas de meseta patagónica.
Te Podría Interesar
En el resto del país, el tiempo se mantendrá estable con temperaturas templadas a cálidas, especialmente en el norte y centro, donde el termómetro superará los 30° en varias provincias. Conocé las máximas y mínimas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima 12°, máxima 24°
- Catamarca: mínima 14°, máxima 31°
- Chaco: mínima 14°, máxima 28°
- Chubut: mínima 11°, máxima 22°
- Córdoba: mínima 13°, máxima 27°
- Corrientes: mínima 15°, máxima 28°
- Entre Ríos: mínima 14°, máxima 27°
- Formosa: mínima 15°, máxima 28°
- Jujuy: mínima 14°, máxima 30°
- La Pampa: mínima 10°, máxima 28°
- La Rioja: mínima 15°, máxima 32°
- Mendoza: mínima 14°, máxima 29°
- Misiones: mínima 15°, máxima 28°
- Neuquén: mínima 13°, máxima 27°
- Río Negro: mínima 9°, máxima 27°
- Salta: mínima 14°, máxima 31°
- San Juan: mínima 13°, máxima 29°
- San Luis: mínima 13°, máxima 27°
- Santa Cruz: mínima 5°, máxima 12°
- Santa Fe: mínima 14°, máxima 27°
- Santiago del Estero: mínima 15°, máxima 33°
- Tierra del Fuego: mínima 5°, máxima 10°
- Tucumán: mínima 15°, máxima 31°