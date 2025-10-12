Alertas por tormentas, granizo y vientos fuertes en varias provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples alertas por tormentas y vientos que afectan al norte, centro y este del país.

Varias provincias del norte, centro y este de Argentina están bajo alerta por fenómenos severos con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Este domingo 12 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas varias alertas por tormentas y vientos en gran parte de Argentina. El organismo advirtió que algunas de las provincias afectadas podrían experimentar condiciones severas con abundantes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas intensas.

La alerta naranja por tormentas rige para Corrientes y Misiones, donde se prevén lluvias fuertes o localmente severas, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros, ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica. Según el SMN, los valores podrían ser aún mayores en sectores puntuales.

mapa_alertas (22) El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas, granizo y vientos intensos en distintas regiones del país. Servicio Meteorológico Nacional Por su parte, una alerta amarilla alcanza a Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa y el este de la provincia de Buenos Aires. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad con abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

A su vez, se mantiene una alerta amarilla por vientos en el oeste bonaerense, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Salta. Allí, los vientos del sector sur alcanzarán velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 75 km/h, especialmente durante la tarde y noche.