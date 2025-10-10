El detalle de lujo del palco donde Messi y su familia vieron Argentina-Venezuela: ¡con chefs privadas!

Lionel Messi descansó por la carga de partidos en Inter Miami y disfrutó del duelo contra Venezuela junto a su familia desde un palco lleno de comodidades.

Messi vivió el amistoso con tranquilidad, rodeado de su familia y amigos, y a puro mate, mientras dos chefs preparaban comida detrás suyo. Foto: captura de TV.

Liberado por Scaloni, Lionel Messi no estuvo en el campo para el amistoso de la Selección argentina contra Venezuela en Miami. Sin embargo, eso no significó que se perdiera el espectáculo: el capitán siguió cada jugada desde uno de los palcos del estadio, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y un grupo de amigos de la familia.

Con una camisa negra y a puro mate con su esposa, Messi se mostró relajado pero atento, observando cómo sus compañeros se movían en la cancha. La transmisión del partido captó varios momentos del palco, mostrando al crack rosarino disfrutando del encuentro sin la presión de tener que jugar.

Detrás de Messi y su familia, había dos chefs privadas preparando la comida en tiempo real, mostrando que el capitán podía seguir el partido con todas las comodidades. La escena no pasó desapercibida y generó comentarios sobre el estilo relajado con el que el Diez vivió el amistoso.

El motivo de su ausencia El descanso de Messi no fue casual: el cuerpo técnico decidió preservarlo luego de la sobrecarga de partidos con el Inter Miami en el último mes. En apenas 27 días, el jugador disputó hasta siete encuentros, incluyendo viajes a Nueva York y Toronto. La intención era que llegara fresco para el cierre de temporada y los playoffs de la MLS, aún con el equipo ya fuera de la pelea por el Supporters’ Shield.

Es casi un hecho que Leo jugará mañana para las Garzas frente a Atlanta United un partido clave para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de la fase regular (quedan 2 partidos) para luego tener ventaja de localía en los playoffs. Si gana mañana, podría superar a Cincinnati y quedar segundo en la Conferencia Este, con chances incluso de cerrar con el mejor puntaje general de todos los equipos de la Conferencia Oeste.