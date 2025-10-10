¡Bombazo! Messi dejó la concentración de la Selección argentina a horas del amistoso ante Venezuela: el motivo

La Selección argentina enfrentará esta noche a Venezuela en el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de octubre, pero la gran noticia del día pasó por Lionel Messi , quien dejó la concentración del equipo nacional en Miami.

Según pudo averiguar MDZ, el capitán fue liberado por Lionel Scaloni del compromiso con la Albiceleste y regresará a la concentración de Inter Miami , que este sábado jugará un partido trascendental por la MLS frente a Atlanta United, pendiente desde mitad de año por el Mundial de Clubes.

El conjunto de Javier Mascherano , donde también militan Rodrigo De Paul y Telasco Segovia (Venezuela), busca terminar lo más alto posible en la temporada regular para tener ventaja de localía en los playoffs. Si gana mañana, podría superar a Cincinnati y quedar segundo en la Conferencia Este, con chances incluso de cerrar con el mejor puntaje general de todos los equipos de la Conferencia Oeste.

Los cuartos de final de conferencia son al mejor de tres partidos, con localía en partidos 1 y 3 para el mejor ubicado. Las semifinales, final de conferencia y final de la MLS, a partido único, son con localía para el mejor ubicado. A la mayoría de los equipos les queda una fecha, pero a Inter Miami (que cerrará la fase regular el 18/10 contra Nashville) le quedan dos.

El capitán argentino del Inter Miami interá seguir sumando goles y asistencias para ser el MVP de la temporada.

Aunque se esperaba que Messi priorizara los amistosos con la Selección , la importancia del partido para Inter Miami y el hecho de disputarse en la misma ciudad terminaron inclinando la balanza. En principio, Leo volvería al seleccionado después del sábado, de cara al segundo amistoso, ante Puerto Rico.

Javier Mascherano habló antes de la decisión

Javier Mascherano había hablado de la posibilidad de contar con Messi Javier Mascherano había hablado de la posibilidad de contar con Lionel Messi. TyC Sports

Horas antes de la confirmación, Javier Mascherano había sido consultado sobre la situación de Messi: “Si no juega hoy con la Selección y está la posibilidad, yo encantado. Imaginate poder tener a Leo. Pero la realidad es que no ha estado con nosotros porque también están Rodrigo De Paul y Telasco Segovia afectados a sus selecciones”.

Y agregó: “Yo no puedo decir si va a jugar o no esta noche. Con Scaloni no he tenido la posibilidad de hablar. Por supuesto que Messi puede jugar en cualquier momento, pero no está con nosotros y no he hablado con él”.

Finalmente, pocas horas después, se confirmó lo que era un secreto a voces: Messi fue desafectado y se concentrará en su club para intentar cerrar la fase regular de la MLS lo más alto posible.